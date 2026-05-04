Sorteo aplazado del 5 de oro se realizará este lunes: pondrá en juego casi 20 millones de pesos

Este lunes 4 de mayo se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 18 millones, lo que se traduce en más de 440 mil dólares (U$S 447.050) .

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El Pozo de Oro sortea un total de $ 8.4 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 9.6 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, sin embargo, el 5 de oro del domingo 3 de mayo quedó suspendido y se realizará hoy .

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Esto provocará además que el juego correspondiente al miércoles 6 de mayo se realice durante la jornada del jueves 7, retormando la normalidad el domingo 10 .

El aplazamiento del sorteo se debió al feriado del 1° de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.