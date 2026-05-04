Lluvias, frente frío y heladas: el pronóstico de un meteorólogo para esta semana en Uruguay

Luego de un fin de semana con bajas temperaturas y el anuncio del ingreso de una masa de aire fría de origen polar a la región por parte de Metsul , el meteorólogo Mario Bidegain brindó detalles del panorama climático para Uruguay y pronosticó bajas sensaciones térmicas, lluvias y confirmó el ingreso de un frente frío .

Según el experto, el clima se mantendrá "estable" y sin lluvias hasta el miércoles, con máximas de entre 23 y 24 °C y mínimas en el entorno de los 11 °C y 16 °C .

Sin embargo, y sobre esa misma jornada, el tiempo comenzará a inestabilizarse durante la tarde. "Vamos a tener en primera instancia el ingreso de un frente frío con varias lluvias y tormentas. No podemos descartar la posibilidad de algún granizo ", pronosticó y anunció precipitaciones de más de 20 milímetros para Montevideo .

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#Lluvias en 24 hrs (mm), LUN04 a DOM10 mayo, según Cosmo7 ( @inmet_ ). Pasaje frente frío con abundantes lluvias MIE06 a VIE08. En particular JUE07 de 75-90 mm en el Este #Uruguay (cuenca Laguna Merín). Posterior pasaje depresión sobre #PBSAS con vientos Oeste y bajas temperaturas pic.twitter.com/8p2kHoIMn3

Este mal tiempo continuará el jueves producto del frente frío y la formación de un "sistema de baja presión en Buenos Aires" que afectará al país de manera colateral.

"No descartamos que esto genere también problemas durante el viernes", anunció Bidegain.

Además de las lluvias, el experto prevé fuertes vientos para los próximos días con intensidades de entre 40 y 50 km/h y rachas máximas de hasta 70 km/h.

Esta situación climática, con vientos, lluvias y tormentas, afectará el próximo fin de semana. "El sábado y domingo vamos a tener un descenso de las temperaturas con máximas entre 14 °C y 16 °C en Montevideo", explicó el experto, quien advirtió que las sensaciones térmicas estarán "muy bajas".

Finalmente, pronosticó "posibles heladas" para el interior del país, en departamentos como Florida y Durazno.

El pronóstico de Ramis

En diálogo con Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramís descartó precipitaciones para estos días, pero anunció que la situación se "complicaría" desde el miércoles y hasta el fin de semana.

Para este lunes el experto previó cielos nubosos y una máxima de 21 °C. El martes se mantendrían condiciones similares, con 12 °C de mínima y 22 °C de máxima, aseguró.

A partir del miércoles, en tanto, anticipó un cambio: "cubierto con tormenta y lluvia", condiciones que se extenderían al jueves.

El viernes espera un descenso de temperatura y mayor intensidad del viento: "cubierto con lluvia y ventoso del suroeste al oeste. 40 con racha de 50 a 60".

El fin de semana continuaría inestable, con jornadas muy ventosas y nubosas, y temperaturas máximas en torno a los 14 °C y 15 °C.

La masa de aire polar de Metsul

En la misma línea, el centro meteorológico brasileño Metsul anunció el ingreso de una masa de aire fría de origen polar que podría avanzar sobre el sur de Sudamérica.

Los modelos meteorológicos en los que se basó Metsul señalan que se trataría de la irrupción de aire frío más intensa en lo que va del año, asociada a un sistema de baja presión y la posible formación de un ciclón extratropical frente a la costa argentina.

En el caso de Uruguay, este tipo de configuración suele traducirse en un descenso marcado de las temperaturas, especialmente en el sur y el este del país, con mañanas frías y posibles heladas agrometeorológicas en zonas del interior.

Si se confirma la trayectoria continental de la masa de aire frío —como sugieren los modelos—, es probable que el país experimente varios días consecutivos de temperaturas bajas.