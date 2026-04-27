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Masa de aire frío impulsada por ciclón extratropical genera baja sensación térmica y vientos sostenidos, según Metsul

Según el informe de Metsul, el aire frío “entrará con ráfagas de viento fuertes a muy fuertes durante todo el lunes”

27 de abril de 2026 8:45 hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

Una masa de aire frío impulsada por un ciclón extratropical generará vientos fuertes a muy fuertes este lunes en la región, con impacto también en Uruguay, según advirtió el organismo meteorológico brasileño Metsul.

El sistema, según la institución, se intensifica frente a la costa de la provincia de Buenos Aires y provoca un escenario de inestabilidad con ráfagas que ya se hicieron sentir desde la noche del domingo. De acuerdo al informe, se trata de un fenómeno que genera “vientos fuertes a muy fuertes” como consecuencia directa del ciclón en el Atlántico Sur.

Vientos fuertes y descenso de temperatura en Uruguay

En Uruguay, los efectos comenzaron a registrarse desde el domingo en el sur y el este del país, con incidencia en departamentos como Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

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Para este lunes se esperan rachas de entre 70 km/h y 90 km/h, con posibilidad de valores superiores en zonas costeras, en un contexto de ingreso de aire frío que provocará además una baja en la sensación térmica. Según el informe, el aire frío “entrará con ráfagas de viento fuertes a muy fuertes durante todo el lunes”.

El análisis agrega que los vientos “persistirán durante todo el lunes, manteniendo la inestabilidad”, en una jornada marcada por condiciones adversas.

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El ciclón extratropical continuará intensificándose sobre el océano durante el lunes, con una presión central estimada en torno a los 970 hPa, un valor considerado bajo para latitudes medias y que indica un sistema de gran intensidad.

Según Metsul, el fenómeno “se está intensificando rápidamente frente a la costa de Buenos Aires”, una situación asociada a un fuerte contraste térmico en la atmósfera. Aun así, se espera que comience a alejarse del continente a lo largo del día, lo que permitirá una gradual disminución de sus efectos directos.

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