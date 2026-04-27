Masa de aire frío impulsada por ciclón extratropical genera baja sensación térmica y vientos sostenidos, según Metsul

Una masa de aire frío impulsada por un ciclón extratropical generará vientos fuertes a muy fuertes este lunes en la región , con impacto también en Uruguay, según advirtió el organismo meteorológico brasileño Metsul .

El sistema, según la institución, se intensifica frente a la costa de la provincia de Buenos Aires y provoca un escenario de inestabilidad con ráfagas que ya se hicieron sentir desde la noche del domingo. De acuerdo al informe, se trata de un fenómeno que genera “vientos fuertes a muy fuertes” como consecuencia directa del ciclón en el Atlántico Sur.

En Uruguay, los efectos comenzaron a registrarse desde el domingo en el sur y el este del país, con incidencia en departamentos como Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

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Para este lunes se esperan rachas de entre 70 km/h y 90 km/h , con posibilidad de valores superiores en zonas costeras, en un contexto de ingreso de aire frío que provocará además una baja en la sensación térmica . Según el informe, el aire frío “entrará con ráfagas de viento fuertes a muy fuertes durante todo el lunes” .

El análisis agrega que los vientos “persistirán durante todo el lunes, manteniendo la inestabilidad”, en una jornada marcada por condiciones adversas.

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El ciclón extratropical continuará intensificándose sobre el océano durante el lunes, con una presión central estimada en torno a los 970 hPa, un valor considerado bajo para latitudes medias y que indica un sistema de gran intensidad.

Según Metsul, el fenómeno “se está intensificando rápidamente frente a la costa de Buenos Aires”, una situación asociada a un fuerte contraste térmico en la atmósfera. Aun así, se espera que comience a alejarse del continente a lo largo del día, lo que permitirá una gradual disminución de sus efectos directos.