Llegan los primeros fríos del año: la guía del MSP para no enfermarse

Con el descenso abrupto de las temperaturas, el riesgo de contraer infecciones respiratorias como gripe, resfríos y bronquiolitis aumenta significativamente. Ante este escenario, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dispone de una serie de advertencias y recomendaciones para proteger a los grupos más vulnerables y evitar complicaciones severas.

Los expertos en salud advierten que la exposición al frío extremo exige adaptar la vestimenta. El MSP sugiere utilizar ropa en múltiples capas, un método que funciona como un aislamiento térmico efectivo frente a la intemperie.

Además, las autoridades sanitarias enfatizan la necesidad de cubrir el rostro, las orejas, las manos y los pies. El uso de gorros es fundamental, ya que la evidencia señala que ayudan a conservar la temperatura corporal, especialmente en los niños.

"Va a entrar hasta por la camiseta": meteorólogo pronosticó "invasión de aire frío" y sensaciones térmicas de 4 °C a 5 °C

En el caso de los adultos mayores, la exposición prolongada a las bajas temperaturas puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. Por ello, se sugiere que permanezcan en ambientes calefaccionados y consuman bebidas calientes.

La calefacción: un aliado con riesgos

El acondicionamiento térmico del hogar es clave, pero requiere precauciones estrictas. El MSP recomienda que los equipos de calefacción sean revisados por técnicos calificados antes de su primer uso en la temporada.

Una regla central es mantener los artefactos apagados durante las horas de sueño o cuando no hay personas en la vivienda. Asimismo, si se utilizan estufas a leña o a combustión (como el querosene), es obligatorio mantener el ambiente adecuadamente ventilado para prevenir intoxicaciones.

Los equipos deben permanecer alejados de objetos inflamables, como cortinas o muebles. A su vez, las autoridades remarcan que nunca se debe dejar a los niños sin supervisión en una habitación con estufas encendidas.

Higiene y vacunas: el escudo invisible

Para frenar la circulación de virus respiratorios, los especialistas insisten en mantener los esquemas de vacunación al día. La inmunización contra la gripe y el covid-19 es la principal herramienta para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones.

La higiene de manos con agua y jabón sigue siendo una barrera fundamental. Se debe realizar antes de comer, al volver de la calle y luego de toser o estornudar. Al toser, la técnica correcta es cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo, nunca con las manos.

Finalmente, si una persona presenta síntomas como fiebre, dolor de garganta o tos, el protocolo indicado es permanecer en el domicilio. Se aconseja evitar el contacto con otras personas y realizar la consulta médica correspondiente sin recurrir a la automedicación.