Metsul advierte por masa de aire frío en la región que traerá "indicios de invierno": cómo afectará a Uruguay

Una masa de aire frío avanzará sobre el sur de Sudamérica a comienzos de la próxima semana y provocará un descenso de las temperaturas , en lo que podría ser el primer episodio con características más invernales del año en la región, según el análisis de Metsul Meteorología.

De acuerdo con los modelos numéricos, el ingreso de aire frío comenzará el domingo 26 por el sur de Brasil y se generalizará durante la madrugada del lunes 27 , impulsado por un ciclón extratropical en el Atlántico Sur, al este de Argentina.

Un frente frío afectará a Uruguay desde el jueves con lluvias intensas y varios días de inestabilidad, según Metsul

Frente frío y sistema de baja presión generan inestabilidad en Uruguay: las proyecciones de Metsul

Aunque el fenómeno no se prevé como intenso en términos históricos, sí podría generar las temperaturas mínimas y máximas más bajas en lo que va de 2026 en varias ciudades del sur de Brasil.

Posible impacto en Uruguay

Si bien el informe no menciona directamente a Uruguay, por la configuración atmosférica y la cercanía geográfica, es esperable que el país experimente efectos asociados al avance de este sistema.

Entre el lunes 27 y el martes 28 podrían registrarse descensos de temperatura, especialmente en el sur y este del territorio, con mañanas más frías y sensaciones térmicas bajas por efecto del viento.

Además, el pasaje del sistema podría traer vientos moderados con rachas y un aumento del oleaje en la costa, en línea con lo previsto para el litoral atlántico de la región.

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Episodio breve y repunte térmico

Según Metsul, el período de aire frío será efímero, ya que el sistema se desplazará rápidamente hacia el océano. Esto permitirá un retorno del aire más templado hacia la segunda mitad de la semana.

Las jornadas más frías se esperan entre el lunes y el martes, con temperaturas que luego comenzarán a recuperarse a partir del miércoles con el ingreso de aire más cálido en altura.

El día "más frío" del mes

Según dijo el meteorólogo Guillermo Ramis este martes a El Observador, las temperaturas caerán mañana con unas máximas que tendrán un "ligero" descenso y unas mínimas que registrarán una bajada "un poco más importante".

"Entre el jueves y el sábado las temperaturas van a llegar a los 12°C, con valores mucho más otoñales", explicó.

Tras varios días sin lluvias, el experto espera nuevos episodios de precipitaciones para el domingo, los cuales llevarán finalmente a una caída de las máximas.

En concordancia con lo anunciado este miércoles por el organismo meteorológico brasileño, el especialista ya había anunciado que "a partir del lunes tenemos una caída con cifras que pasarán de los 20, 21 °C a los 14, 15 °C", dijo y reveló que ese día será el "más frío" del mes.