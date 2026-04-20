Un frente frío afectará a Uruguay desde el jueves con lluvias intensas y varios días de inestabilidad, según Metsul

Un frente frío que avanzará desde el sur de Brasil provocará un cambio en las condiciones del tiempo en Uruguay a partir de la segunda mitad de la semana , con lluvias, tormentas y varios días de inestabilidad, según proyecciones Metsul Meteorología .

De acuerdo al análisis del organismo meteorológico brasileño, el sistema comenzará a organizarse entre lunes y martes en el sur brasileño, pero tendrá impacto más directo en territorio uruguayo desde el jueves , cuando el frente se vuelva semiestacionario en la región.

Durante el lunes y martes, el frente frío se mantendrá principalmente sobre el sur de Brasil, con un aumento progresivo de la nubosidad.

Impuestos, Cardama, Moisés y Consejo de Ministros: qué dijo Orsi tras volver de su viaje oficial en España

Parque Rodó inauguró su nueva montaña rusa: así es el recorrido de la atracción más esperada

El miércoles, al no avanzar con rapidez hacia el norte, el sistema seguirá generando condiciones inestables en la región, aunque todavía sin efectos generalizados en Uruguay.

El cambio más significativo se espera el jueves, cuando una masa de aire frío impulse el frente hacia el sur y lo intensifique entre Uruguay y el estado de Río Grande do Sul.

Lluvias intensas y persistentes

Para ese día, se prevén lluvias intensas desde la madrugada en varias zonas del país, especialmente en el oeste, centro y sur, con episodios puntualmente fuertes.

La inestabilidad continuará durante la tarde y la noche, y se mantendrá el viernes, cuando persistan las precipitaciones en distintas regiones, en un escenario de lento desplazamiento del sistema frontal.

Hacia el sábado, las lluvias podrían concentrarse más en el norte de la región, aunque el tiempo seguiría inestable.

chuva1904a.jpg

Acumulados elevados en la región

Los modelos meteorológicos analizados por Metsul proyectan acumulados de lluvia elevados en el sur de Brasil, superiores a los 100 milímetros en algunos puntos, en pocos días.

Si bien no hay consenso total sobre la distribución exacta de las precipitaciones, el patrón de frente semiestacionario aumenta la probabilidad de episodios de lluvias persistentes también en Uruguay, especialmente hacia el final de la semana.

Contexto climático

Según los meteorólogos, este evento no está directamente asociado aún al fenómeno de El Niño, ya que el océano Pacífico permanece en fase neutral.

Sin embargo, se prevé que El Niño se instale entre mayo y junio, lo que podría incrementar el riesgo de lluvias más intensas durante el otoño e invierno en la región.