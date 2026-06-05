Femicida de Avril, la joven asesinada en San José, fue declarado inimputable y será internado en el Vilardebó

El femicida de Avril, una joven de 19 años asesinada a puñaladas en Ciudad del Plata (San José), fue declarado inimputable y será internado en el Vilardebó.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, la pericia psiquiátrica del indagado (realizada por el Instituto Médico Forense) dictaminó que "no tiene la capacidad de apreciar el carácter ilícito de sus actos y determinarse libremente".
El femicida, un hombre de 21 años que era excompañero de estudio de la víctima y residía en el mismo barrio, fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio.
Según informó Telenoche en primera instancia, el homicida será internado por 180 días mientras avanza la investigación.
El femicidio ocurrió en la noche del jueves. Las primeras llamadas a la Policía alertaron que en plena calle un hombre estaba atacando con un arma blanca a una mujer.
Al llegar al lugar, los policías encontraron a la joven tendida en la calle con lesiones visibles e inconsciente. Mientras tanto, el femicida se había presentado en un centro de salud de Ciudad del Plata, donde había manifestado haber agredido a una mujer.
De acuerdo con la información policial, no existía una relación afectiva entre el femicida y la víctima ni denuncias previas.