Femicida de Avril, la joven asesinada en San José, fue declarado inimputable y será internado en el Vilardebó

El femicida de Avril , una joven de 19 años asesinada a puñaladas en Ciudad del Plata (San José), fue declarado inimputable y será internado en el Vilardebó .

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la pericia psiquiátrica del indagado (realizada por el Instituto Médico Forense) dictaminó que " no tiene la capacidad de apreciar el carácter ilícito de sus actos y determinarse libremente ".

El femicida, un hombre de 21 años que era excompañero de estudio de la víctima y residía en el mismo barrio , fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio .

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Femicidio en San José: una joven de 19 años fue asesinada en Ciudad del Plata y detuvieron a un hombre que confesó el ataque

El femicidio ocurrió en la noche del jueves. Las primeras llamadas a la Policía alertaron que en plena calle un hombre estaba atacando con un arma blanca a una mujer.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a la joven tendida en la calle con lesiones visibles e inconsciente. Mientras tanto, el femicida se había presentado en un centro de salud de Ciudad del Plata, donde había manifestado haber agredido a una mujer.

De acuerdo con la información policial, no existía una relación afectiva entre el femicida y la víctima ni denuncias previas.