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Dragado chino en el puerto debió incluir tripulantes uruguayos para poder iniciar los trabajos

Las tareas de removido de barros y sedimentos comenzaron a fines de la semana pasada

22 de julio de 2026 5:00 hs
Dragado chino en el puerto de Montevideo

Dragado chino en el puerto de Montevideo

Administración Nacional de Puertos (ANP)

El viernes pasado, la draga Hang Jun 4018 comenzó las tareas de limpieza y removido de barros en el puerto de Montevideo.

Según informó la Administración Nacional de Puertos (ANP) los trabajos se realizarán en tres etapas que incluyen la dársena II y las áreas de atraque, el antepuerto y la dársena Capurro.

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El organismo indicó que el objetivo es recuperar y mantener las profundidades operativas establecidas en las áreas interiores del puerto de Montevideo, complementando las tareas de mantenimiento de dragado público que se desarrollan en el canal de acceso. La finalidad es garantizar las condiciones de navegabilidad y la continuidad de las operaciones portuarias.

Para hacerlo se recurrió a un contrato firmado en 2018 entre la ANP y CHEC Dredging Company Limited y SDC (Shanghai Dredging Company) de Brasil Servicios Marítimos Limitada.

Pero antes que la draga pudiera zarpar debieron realizarse algunas negociaciones que tuvieron como base una ley de 1993 y un decreto de 1994.

El primer caso es la ley 16.387 sobre marina mercante que también refiere al abanderamiento de los buques. Allí señaló que los buques que operen en un tráfico autorizado por la autoridad competente deberán tener, como mínimo, el 50% de la tripulación compuesta por ciudadanos naturales o legales uruguayos, incluido el capitán.

Adicionalmente, el decreto 426 de 1994 amplió el concepto sobre la integración de la tripulación y modificó el porcentaje mínimo de integrantes uruguayos. El texto indicó que la tripulación debe contar con un mínimo equivalente "al 75% de la oficialidad de ciudadanos uruguayos, naturales o legales, incluyendo al capitán, el jefe de máquinas y el radiotelegrafista y el 75% del resto de la tripulación de ciudadanos uruguayos naturales o legales".

Sobre esta base, SDC negoció con un grupo de sindicatos durante varios días para comenzar las tareas de dragado. En el diálogo estuvieron el Centro de Maquinistas Navales (CMN), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay (Sudeppu) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), que entre ellos conforman la Intergremial Marítima.

Según supo El Observador se acordó que unos 40 trabajadores quedaran incorporados a la tripulación de la draga china. El viernes hubo una comunicación interna en la que los sindicatos confirmaron que habían cerrado los acuerdos con SDC. Añadió que se estaba tramitando el embarque de la tripulación y que se proyectaba iniciar los trabajos por la tarde, algo que finalmente sucedió.

Según informó la ANP, la draga Hanj Jun 4018 cuenta con una tripulación integrada en un 50% por personal uruguayo embarcado.

El dragado nacional

Sobre las dragas nacionales, la ANP informó que la única operativa es la D9 (Alfredo Labadie), luego de un recambio de hélices y otras reparaciones importantes tras casi tres años de inactividad.

La segunda (D7) se encuentra preparando la varada reglamentaria y se prevé que retome las tareas en setiembre.

Por último, la D11 realiza mantenimiento integral programado de los dos motores principales y tampoco está operativa.

Los inconvenientes en el dragado nacional generaron una disminución de la profundidad en varias áreas del puerto de Montevideo. Eso fue lo que provocó la puesta en marcha del contrato firmado con el consorcio chino en 2018 que todavía no se había ejecutado.

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