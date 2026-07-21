Jubilaciones: el gobierno mantiene a las AFAP en la gestión de fondos, abre el juego a inversiones internacionales y fija meta de ahorro en comisiones

El Poder Ejecutivo culminó el análisis de las recomendaciones del Diálogo Social y definió las reformas a impulsar durante 2026 en el pilar de ahorro individual del régimen de seguridad previsional.

Tras conocerse el documento final, el gobierno —a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)— inició un intercambio con los principales actores del sistema y agentes financieros del mercado de deuda pública uruguaya.

A partir de todo lo anterior, definió una serie de líneas de acción. Estas medidas requerirán la remisión de un paquete legal al Parlamento en el segundo semestre del año.

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Las iniciativas parten de reconocer las fortalezas actuales del sistema previsional, organizado en tres pilares (solidario no contributivo, reparto intergeneracional y ahorro individual obligatorio), con gestión de fondos a cargo de administradoras profesionales públicas y privadas, cuentas individuales intransferibles y de propiedad de cada afiliado, y una estricta regulación internacional.

Continuidad de las AFAP y su rol

Los fondos de ahorro previsional y las cuentas individuales seguirán siendo gestionadas por las AFAP. Las administradoras siguen siendo las responsables del manejo del Fondo de Ahorro Provisional y mantienen su vínculo con los trabajadores, quienes continúan eligiendo de manera individual a qué AFAP prefieren afiliarse.

Esto reafirma su rol clave en los mercados de capitales como inversores institucionales en el financiamiento de proyectos productivos nacionales y en el desarrollo de la deuda pública en moneda local.

Con esto se deja de lado la recomendación del diálogo que proponía centralizar la gestión de las cuentas en un organismo público y limitar a las AFAP exclusivamente a la gestión de inversiones mediante licitación.

No obstante, las AFAP deberán colaborar con un sistema integrado de información para que los ciudadanos puedan conocer mejor y más temprano cuáles son las opciones del sistema.

Objetivos principales de los cambios

Los objetivos centrales de las transformaciones, según el gobierno, son mejorar las jubilaciones de los afiliados logrando un mayor rendimiento neto de sus ahorros y bajando los costos.

También se busca perfeccionar las reglas para fomentar la competencia entre las AFAP, alinear mejor sus incentivos con los de los clientes y mantener intacta la libertad de elegir del trabajador, promoviendo además un funcionamiento integrado de todo el sistema previsional.

Como resultado de este paquete de medidas, una vez que estén todas funcionando, se calcula que los costos y las comisiones de las AFAP se podrán reducir entre un 5% y un 10%. Esto será posible gracias a un aumento en la eficiencia operativa que se logrará centralizando los sistemas de información, de gestión y la contratación de seguros.

Más inversiones en el exterior para ganar rentabilidad

Para lograr mejores jubilaciones a largo plazo, se impulsará una mayor diversificación permitiendo que una mayor proporción de los ahorros de los trabajadores se invierta en el exterior, siempre bajo estrictos controles y supervisión profesional.

Este cambio se aplicará de forma gradual para no afectar el mercado local, ya que las AFAP cumplen un rol fundamental financiando a empresas nacionales y comprando deuda pública.

Además, se mejorará la composición de los subfondos según la edad de cada trabajador y se usarán herramientas financieras para cubrir riesgos, buscando maximizar el dinero ahorrado a lo largo de su vida laboral.

Información clara y ventanilla única

Para mejorar la atención, se promoverá un asesoramiento completo que una los pilares de reparto y de ahorro individual. Esto permitirá que los afiliados reciban asesoramiento tanto del Banco de Previsión Social (BPS) como de su AFAP, según prefieran.

Además, se creará una ventanilla única para centralizar el trámite de jubilación en el organismo de amparo correspondiente, evitando que el trabajador tenga que hacer doble trámite. También se dará mayor flexibilidad para elegir AFAP tanto en la propia administradora como en el organismo previsional.

Nuevos afiliados y competencia

Los trabajadores que ingresen por primera vez al sistema se asignarán mediante un mecanismo competitivo que premiará a la AFAP que ofrezca mayor rentabilidad y menor comisión (beneficio que luego se extenderá a todos los afiliados).

En todo momento se respetará la libertad absoluta de las personas para elegir su administradora. Con este sistema se busca fomentar la competencia, reducir costos y evitar que el mercado quede concentrado en pocas manos.

Seguro de invalidez y fallecimiento

El seguro colectivo que cubre la invalidez y el fallecimiento —que hoy se contrata de distintas maneras— pasará a evaluarse bajo un esquema de contratación centralizado y se buscará licitarlo cuando estén dadas las condiciones. Esto permitirá bajar los costos para los afiliados, volcar más dinero a las cuentas individuales, unificar los precios y potenciar la protección colectiva.

Nuevo sistema de comisiones y "doble llave"

Por último, la forma en que cobran las AFAP cambiará de dos maneras principales:

Comisión sobre lo acumulado: Para quienes ingresaron al sistema después de diciembre de 2023, la comisión pasará a cobrarse sobre el total del dinero que tienen ahorrado (en lugar de sobre el aporte mensual), incluyendo reglas especiales para proteger al trabajador en épocas largas de desempleo.

El sistema de "doble llave": Para todos los afiliados, las comisiones tendrán una parte fija y otra variable que dependerá directamente de si las inversiones dan ganancias o pérdidas. Si a las inversiones les va mal, la comisión se reduce.

Este mecanismo de “doble llave”, a aplicarse para todos los afiliados, fortalece la alineación entre el rendimiento obtenido por los ahorros en las cuentas individuales de los afiliados y la comisión cobrada por las AFAP, contribuyendo a una mejor alineación de incentivos y distribución de riesgos entre administradoras y afiliados, según el Poder Ejecutivo.