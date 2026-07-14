BPS confirmó de cuánto será el aumento de las jubilaciones mínimas desde agosto de 2026: los detalles

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó que unos 115.000 jubilados y pensionistas comenzarán a cobrar un aumento en sus pasividades a partir de agosto de 2026 , cuando se abonen las prestaciones correspondientes al mes de julio.

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El beneficio alcanzará a quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas como único ingreso , tanto del BPS como de las cajas Militar y Policial .

La presidenta del BPS, Jimena Pardo , confirmó que el incremento será de 2,5% . Con ese ajuste, la jubilación y pensión mínima pasará de $ 21.353 a $ 21.887 , lo que representa un aumento de $ 534 mensuales .

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La jerarca aclaró además que se trata de un incremento adicional y permanente , por lo que no será descontado de futuros aumentos .

¿Quiénes cobrarán el aumento?

El ajuste beneficiará exclusivamente a quienes:

cobran la jubilación o pensión mínima ;

; tienen esa prestación como único ingreso ;

; perciben su beneficio a través del BPS, incluidas las cajas Militar y Policial.

En total, la medida alcanzará a alrededor de 115.000 pasivos.

¿Hay que hacer algún trámite?

El BPS informó que el aumento se aplicará automáticamente, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite para comenzar a cobrar la nueva pasividad.

¿Cuándo se cobra la jubilación de agosto de 2026?

El calendario previsto por el BPS establece las siguientes fechas de pago:

Depósito en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): desde el 4 de agosto , tanto en Montevideo como en el interior.

desde el , tanto en Montevideo como en el interior. Cobro en Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos: del 5 al 19 de agosto .

del . Cobro en las oficinas del BPS en Montevideo: entre el 4 y el 19 de agosto , aunque el organismo advirtió que esas fechas podrían sufrir modificaciones.

entre el , aunque el organismo advirtió que esas fechas podrían sufrir modificaciones. Giras de pago en el interior: del 5 al 7 de agosto, de acuerdo con el turno asignado por cada agencia.

¿Cómo consultar el pago con la cédula?

El BPS mantiene habilitada una herramienta para que jubilados y pensionistas puedan consultar la fecha y modalidad de cobro utilizando únicamente el número de cédula.

A través de ese servicio también es posible verificar el lugar donde corresponde cobrar la prestación y, en el caso de las giras de pago en el interior, conocer el turno asignado.