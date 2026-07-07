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Jubilaciones BPS: quiénes cobran el nuevo aumento adicional, de cuánto es y cuándo se verá reflejado

El BPS informó que el aumento se aplicará de forma automática, sin necesidad de realizar ninguna gestión

7 de julio de 2026 10:09 hs
BPS anunció aumento permanente en jubilaciones mínimas

BPS anunció aumento permanente en jubilaciones mínimas

La medida alcanza a pasivos del BPS, así como de la Caja Militar y la Caja Policial, y se suma al ajuste anual de las jubilaciones aplicado este año.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que el incremento fue establecido por decreto y que no será descontado de futuros aumentos, por lo que tendrá carácter permanente.

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¿Quiénes recibirán el aumento?

El beneficio corresponde a quienes:

  • Cobran una jubilación o pensión mínima.
  • No tienen otros ingresos.

Según el BPS, el universo de beneficiarios asciende a aproximadamente 115.000 personas.

¿De cuánto es el aumento?

El incremento adicional será de 1% sobre la pasividad que cobran los beneficiarios.

Pardo aclaró que este ajuste se suma al aumento anual de las jubilaciones y no será absorbido por futuras actualizaciones.

¿Hay que hacer algún trámite?

No. El BPS informó que el aumento se aplicará de forma automática, sin necesidad de realizar ninguna gestión.

Para identificar a los beneficiarios, el organismo cruza información con la Dirección General Impositiva (DGI) y con las restantes cajas previsionales, lo que le permite determinar quiénes perciben una pasividad mínima como único ingreso.

¿Cuándo se cobrará con el aumento?

Aunque el incremento rige desde julio, los beneficiarios lo verán reflejado en agosto, cuando se paguen las pasividades correspondientes al mes de julio.

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