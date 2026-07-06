Incautaron más de una tonelada de droga en un velero investigado desde Uruguay: hay tres detenidos

Una investigación iniciada por la Prefectura Nacional Naval de Uruguay permitió desarticular una operación internacional de narcotráfico que culminó con la incautación de 1.075 kilos de droga transportados en un velero de bandera polaca interceptado en aguas al sur de Madagascar, informaron fuentes de la Armada Nacional .

El procedimiento, realizado el pasado 25 de junio en el marco de la operación "Mirlo" , terminó con la detención de tres tripulantes —dos ciudadanos bolivianos y uno brasileño— y la incautación de armamento que era transportado a bordo de la embarcación.

Según la información oficial, la investigación fue iniciada por la División Investigaciones (DIVIN) a partir de información de inteligencia que advertía que una organización criminal utilizaría un velero para transportar sustancias estupefacientes a nivel internacional.

Las tareas de seguimiento permitieron identificar la embarcación y reconstruir parte de su recorrido. No obstante, los investigadores concluyeron que la droga no había sido cargada en territorio uruguayo , por lo que descartaron que el velero hubiera sido contaminado durante su paso por el país.

A partir de ese momento, la investigación se extendió al ámbito internacional mediante un trabajo conjunto con la Joint Interagency Task Force South (JIATF-S), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Policía Federal de Brasil, la Prefectura Naval Argentina y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas – Narcóticos (MAOC-N).

Gracias al intercambio de información entre esos organismos fue posible localizar la embarcación y coordinar el operativo final.

La Armada francesa interceptó el velero

La incautación se concretó en aguas ubicadas al sur de Madagascar, donde la Armada francesa desplegó medios navales para interceptar el velero.

Durante el procedimiento fueron incautados 1.075 kilogramos de sustancia estupefaciente, además del armamento hallado a bordo, y quedaron detenidos los tres tripulantes.

La Prefectura destacó que el resultado de la operación fue posible gracias a la detección temprana de la organización criminal y al intercambio de información desarrollado tanto en Uruguay como con agencias internacionales.

Además, señaló que se trata de la primera investigación con resultados positivos obtenidos mediante la cooperación con el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas – Narcóticos (MAOC-N), un antecedente que, según el organismo, fortalece el papel de la Prefectura Nacional Naval en las investigaciones internacionales contra el crimen organizado y el narcotráfico marítimo.