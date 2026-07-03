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Jubilaciones mínimas del BPS, Caja Policial y Militar tendrán un aumento de 2,5% tras acuerdo con el Ministerio de Economía

Hoy la jubilación mínima está en $ 20.935 y con el aumento diferencial acordado con el MEF pasará a $ 21.888 desde el cobro en agosto, pero en forma retroactiva a julio

3 de julio de 2026 15:48 hs
Billetes uruguayo, imagen ilustrativa de archivo.&nbsp;

Billetes uruguayo, imagen ilustrativa de archivo. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) accedió a otorgar un aumento de 2,5% a las jubilaciones mínimas del BPS, la Caja Policial y Militar, luego de un reclamo de la Organizacion Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

Tras la reunión que se produjo este viernes entre la organización y las autoridades del MEF, la presidenta de Onajpu, Estela Ovelar, sostuvo en rueda de prensa que la respuesta recibida del ministerio era que se iba a "revocar el decreto que daba 1% de aumento" y que, en su lugar, se pasaría a un aumento de 2,5% a las jubilaciones mínimas, que así pasarán al valor de $ 21.888.

Hoy el mínimo está en $ 20.935, según los datos del Banco de Previsión Social (BPS).

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"Ese aumento se va a dar retroactivo al mes de julio, porque este mes (por julio) ya se cobró", dijo Ovelar.

La presidenta de Onajpu sostuvo que este acuerdo es "esperanzador", porque se encamina al objetivo de ir "recuperando, de manera paulatina, las jubilaciones mínimas".

"Sabemos que las jubilaciones mínimas de por sí son insuficientes frente a un costo de vida pero de a poco que se vaya teniendo esta recuperación y no se descuenta en el próximo mes de enero. En el ajuste que tienen todas las pasividades para el próximo año no se van a descontar. Reiteramos que lo que nos transmite el ministro es el aumento diferencial de 2,5%", insistió Ovelar.

Los beneficiados por este aumento serán unas 140 mil personas, aproximadamente. Ovelar también destacó que alcanzará a las jubilaciones mínimas de la Caja Policial y también Militar.

El objetivo trazado en un congreso de Onajpu fue lograr que la jubilación mínima se equipare a 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), es decir, $ 27.456 (teniendo en cuenta el valor de la BPC en julio, de $ 6.864).

Con este aumento, entonces, la jubilación mínima estaría cerca de 3,189 BPC. "Ojalá esto siga en aumento hasta llegar a las 4 BPC", expresó Ovelar.

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