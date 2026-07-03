Onajpu pedirá al gobierno un nuevo aumento para las jubilaciones mínimas e insistirá con una partida extraordinaria similar al aguinaldo

La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay ( Onajpu ) será recibida este viernes por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , para presentar una serie de reclamos que incluyen un nuevo aumento diferencial para las jubilaciones mínimas , una rebaja en la tasa de interés de los préstamos sociales destinados a la compra de lentes, audífonos, órtesis y prótesis , y la creación de una partida extraordinaria similar a un aguinaldo.

La secretaria general de Onajpu, Estela Ovelar , dijo a El Observador que la reunión con el ministro estaba prevista para la semana pasada, pero debió postergarse por un problema de agenda.

Uno de los planteos que la organización llevará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será la creación de una partida especial para jubilados de menores ingresos , un reclamo histórico de Onajpu.

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"El aguinaldo se calcula como décimo tercer sueldo cuando la persona se jubila, no te lo van a pagar dos veces", explicó.

Por ese motivo, la organización plantea una partida extraordinaria, que podría pagarse en junio y diciembre o concentrarse en diciembre con un monto mayor para quienes perciben las jubilaciones mínimas.

"Si lo pedimos como 'aguinaldo', perdemos desde antes de empezar el partido", afirmó. La dirigente recordó que se trata de un reclamo que la organización mantiene desde hace años y que, hasta ahora, el principal avance logrado fue la partida especial que se entrega a fin de año a quienes cobran jubilaciones mínimas, vigente desde hace casi dos décadas.

Consolidar el aumento diferencial de julio

Durante la reunión también se insistirá con el aumento diferencial para las jubilaciones mínimas que tradicionalmente se discute en julio. Ovelar recordó que durante varios años ese incremento terminaba descontándose en el ajuste general de enero, por lo que perdía su carácter de mejora adicional.

Según explicó, esa situación cambió el año pasado. "Lo que se logró fue que no se descontara y que realmente quedara como un aumento diferencial", sostuvo.

La dirigente indicó que ese criterio continuará aplicándose este año, con un nuevo incremento previsto para julio.

Más de 115.000 jubilados y pensionistas tendrán un aumento

Aunque los pagos de julio comenzaron este jueves, un grupo de más de 115.000 jubilados y pensionistas recibirá un incremento permanente del 1% en sus prestaciones, según confirmó el gobierno.

El beneficio alcanza a quienes perciben una jubilación o pensión mínima como único ingreso y también comprende a pasivos de las cajas Militar y Policial que cumplan con las condiciones establecidas.

Días atrás, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que el aumento se suma al incremento extraordinario del 2% otorgado en 2025, por lo que quedará incorporado de forma permanente y no será descontado de futuros ajustes.

Sin embargo, el aumento no se verá reflejado en los pagos que comenzaron este jueves ya que corresponde a las pasividades de julio, que se abonarán durante agosto.

"El año pasado se cobró un 2% a partir del 1° de julio y este año se adiciona un 1% más. No es descontable, es adicional, no se va a reintegrar de ningún aumento a futuro", explicó Pardo al anunciar la medida.

Piden bajar la tasa de interés de los préstamos sociales

Otro de los reclamos de Onajpu estará centrado en los préstamos sociales que administra el Banco de Previsión Social (BPS) para la compra de lentes, audífonos, órtesis y prótesis.

Según Ovelar, actualmente las tasas de interés rondan el 19% anual, un nivel que considera elevado para personas jubiladas. Como ejemplo, señaló que una persona que solicita un préstamo de $ 50 mil a 24 meses debe afrontar una cuota cercana a $ 2.450 mensuales, una cifra que consideró difícil de afrontar para quienes perciben ingresos bajos.

La aspiración de Onajpu es que la tasa pueda reducirse al menos a la mitad como primer paso. "Ojalá se pudiera llevar a la mitad, por lo menos para comenzar", dijo.

Ovelar agregó que esos préstamos no se financian con Rentas Generales, sino con recursos provenientes de las AFAP, por lo que entiende que existe margen para revisar sus condiciones.

Además de los planteos económicos, Onajpu continuará impulsando otros temas que forman parte de su agenda, entre ellos mejoras en el acceso a soluciones habitacionales, el fortalecimiento del turismo social y cambios en la aplicación Ibirapitá para facilitar su uso por parte de las personas mayores.