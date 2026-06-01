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Acuerdo entre BPS e IM brinda nuevo beneficio gratuito para jubilados y pensionistas de Montevideo

La iniciativa estará abierta a todos los pasivos, aunque contará con cupos especiales para beneficiarios del programa de soluciones habitacionales del BPS e integrantes de Onajpu

1 de junio de 2026 14:49 hs
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El Banco de Previsión Social (BPS) y la Intendencia de Montevideo firmaron un convenio para poner en marcha un programa de turismo social que permitirá a jubilados y pensionistas acceder gratuitamente a visitas guiadas por distintos puntos de la capital.

La iniciativa estará abierta a todos los pasivos, aunque contará con cupos especiales para beneficiarios del programa de soluciones habitacionales del BPS y para integrantes de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

Once recorridos entre marzo y diciembre

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, informó que el programa prevé la conformación de grupos de hasta 40 personas para participar en 11 recorridos a pie, de entre uno y dos kilómetros de extensión, por distintas zonas de Montevideo.

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Las actividades se desarrollarán entre marzo y diciembre y los interesados podrán inscribirse a través del programa Turismo Social del BPS.

Pardo señaló que el objetivo es extender la experiencia a otros departamentos del país mediante acuerdos con las distintas intendencias.

Promover la actividad física y la socialización

La jerarca destacó que la propuesta busca facilitar el acceso de los adultos mayores al patrimonio cultural de la ciudad, además de fomentar la actividad física y la integración social.

"Esto ayuda no solo a redescubrir la ciudad, sino también a los vínculos y la salud mental", afirmó.

El convenio fue suscrito junto al intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien sostuvo que el turismo debe ser entendido como un derecho y una herramienta para acercar a la población al descanso, la cultura y los espacios públicos.

Según Bergara, las experiencias impulsadas desde el Estado muestran una buena respuesta por parte de los beneficiarios y contribuyen a ampliar las oportunidades de participación para distintos sectores de la población.

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