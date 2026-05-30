Caja de Profesionales: las recomendaciones de la comisión de expertos sobre nuevas carreras y timbres

La comisión de expertos que abordó soluciones de fondo para la Caja de Profesionales presentó sus conclusiones tras meses de análisis. El documento propuso la incorporación de nuevas carreras y planteó alternativas para mejorar la recaudación a través de los timbres.

La ley que dispuso el rescate financiero de la Caja de Profesionales aprobó la creación de una comisión de expertos para analizar la sostenibilidad económica a mediano y largo plazo. Esa comisión -que comenzó a trabajar en noviembre del año pasado- tuvo como cometidos estudiar la evolución demográfica y laboral de los profesionales afiliados, evaluar experiencias nacionales e internacionales de esquemas similares y, por último, formular una recomendación de reforma o reestructuración del régimen previsional .

El documento final de la comisión dedica un primer capítulo a la composición de los afiliados que actualmente tiene la Caja. Menciona que al cierre de 2025 había un total de 179.848 afiliados en edad activa, de los cuales 63.217 presentaron declaración de ejercicio liberal con aportación activa . La cantidad de aportantes creció a una tasa de 1,7% en promedio anual desde 2011. Sin embargo, en 2024 y 2025 se verificaron disminuciones en la cantidad de afiliados en ejercicio, de 1,5% y 1,6%, respectivamente .

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A su vez, los profesionales con declaración de no ejercicio pasaron de 44.371 en 2011 a 116.631 en 2025 (aumento de 163%). En contraste a los afiliados aportantes se registró un crecimiento significativo en la cantidad de pasivos. Sobre este punto expone que entre 2004 y 2007 las altas jubilatorias se ubicaron en un promedio de 384 por año. Pero en 2025 llegaron a 1.212 y el número de pasivos pasó de 12.759 en 2011 a 21.495 en 2025.

En otro pasaje, el documento recoge algunos de los planteos efectuados por la Caja de Profesionales para la mejora de la sostenibilidad y a continuación expone sus recomendaciones.

Nuevas carreras

El texto señala que recibió varias propuestas de distintas delegaciones con las que mantuvo contactos sobre la incorporación de profesiones al régimen previsional.

“Los delegados de la Caja entienden que se debiera amparar a los profesionales que ingresen al mercado laboral y realicen su trabajo en relación de dependencia, a partir de la entrada en vigencia de la normativa correspondiente”, dice.

Luego de analizar la situación, la comisión de expertos recomendó la incorporación a la Caja a un conjunto de profesiones que actualmente no se encuentran amparadas en su ámbito de aplicación.

Timbres

Otro tema largamente discutido dentro de la comisión fue el de los recursos indirectos previstos a través de los timbres profesionales. El documento expresa que los expertos recibieron algunos planteos vinculados a la gestión del proceso de recaudación y fiscalización de esos recursos.

“En particular se recibieron propuestas que propusieron simplificar los sistemas de fiscalización. También estudiar mecanismos para que los profesionales se responsabilicen de que el usuario coloque los timbres, o lo haga el profesional y lo cobre como gasto”, indica.

Sobre este tema la comisión menciona que son compartibles las iniciativas que apuntan a una mejora de los aspectos de gestión de recaudación asociada a los timbres. Agrega que la Caja de Profesionales ha impulsado la sustitución progresiva de los timbres físicos por modalidades digitales, en un marco de estrategia orientada a mejorar los ingresos, la trazabilidad y los mecanismos de control.

Después de recibir todos los insumos, la comisión de expertos instó a acelerar el proceso de implementación del timbre digital e incorporar otros mecanismos que aseguren el cobro del gravamen cuando corresponda.