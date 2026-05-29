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Las dos fichas que quiere comprar ya Ignacio Ruglio para Peñarol pensando en lo que viene

Si bien el carbonero se quedó sin actividad internacional para lo que resta de la temporada, el presidente apuesta por dos jugadores

29 de mayo de 2026 14:21 hs
Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat

Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol entrena en la tarde de este viernes pensando en el partido del próximo lunes ante Central Español que cerrará la tercera fecha del Torneo Intermedio a la hora 20 en el Estadio Campeón del Siglo. En tanto, su presidente, Ignacio Ruglio, adelantó que pretende comprar las fichas de los futbolistas Matías Arezo y Emanuel Gularte.

El conjunto carbonero vive uno de sus peores momentos de los últimos tiempos en materia deportiva y física, ya que sigue sumando futbolistas lesionados.

Ruglio quiere comprar las fichas de Matías Arezo y de Emanuel Gularte

Ignacio Ruglio admitió este viernes en El Espectador Deportes que quiere comprar ya las fichas de Matías Arezo y de Emanuel Gularte.

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El pase del delantero pertenece a Gremio de Porto Alegre que en julio de 2024 pagó 3 millones de euros (US$ 3.850.000) a Granada, de España, por el traspaso definitivo del delantero de 23 años.

Su contrato con los brasileños finaliza en diciembre de 2028.

No obstante, cuando se dio su regreso a Peñarol, que, como informó Referí, ya estaba dispuesto a ejercer su opción de compra sobre el futbolista, se llegó a un acuerdo que en caso de la compra de la ficha deberían hacerla antes del 30 de junio de 2026.

20260524 Matías Arezo Peñarol Defensor Sporting Torneo Intermedio Foto Dante Fernández Focouy (26)
Matías Arezo

Matías Arezo

El valor total de la operación, incluyendo los préstamos, ronda los US$ 4 millones de dólares.

Por eso, Ruglio quiere llegar a un acuerdo con Gremio ahora, para poder pagarle en cuotas el monto de la ficha del futbolista.

Esto le vendría muy bien al club gaúcho y también a River Plate, que exige su parte sobre Arezo, que es del 50% de los derechos económicos, y pide los US$ 100.000 que esta institución le debe.

Arezo ha convertido goles importantes, como el del clásico que Peñarol le ganó 1-0 a Nacional por el Torneo Apertura en el Gran Parque Central, el primer triunfo que se dio en un partido de estas caracterísisticas, de un rival visitante que jugó sin su público.

Por su parte, Emanuel Gularte tuvo altos y bajos y una lesión que le llevó más de un mes fuera de las canchas.

20260524 Matías Arezo y Emanuel Gularte Peñarol Defensor Sporting Torneo Intermedio Foto Dante Fernández Focouy (18)
Matías Arezo y Emanuel Gularte

Matías Arezo y Emanuel Gularte

No obstante ello, tanto Diego Aguirre como el propio Ruglio quedaron conformes con su desempeño.

Su contrato también vence a mitad de año, y por eso el presidente carbonero pretende comprar ahora su ficha que pertenece a Puebla de México.

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