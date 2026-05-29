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Cuatro brasileños y el vigente campeón: así será el cuadro que tendrá que enfrentar Nacional para llegar a la final de la Copa Sudamericana

Aunque evitó a River Plate y Boca Juniors de Argentina, Nacional no tendrá un cuadro fácil si quiere llegar a definir la Copa Sudamericana

29 de mayo de 2026 13:07 hs
Maxi Gómez celebra el 1-0 de Nacional ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores, que le dio el pase a la Copa Sudamericana

Maxi Gómez celebra el 1-0 de Nacional ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores, que le dio el pase a la Copa Sudamericana

FOTO: AFP

Este viernes por la mañana se sortearon los octavos de final de la Copa Sudamericana, que determinaron que Nacional deberá enfrentar a Montevideo City Torque si logra superar a Tigre en la fase previa.

Se trata de una mala noticia para el fútbol uruguayo, ya que los únicos dos equipos del país que tendrán participación internacional en el segundo semestre podrían cruzarse, y ya se sabe que solo uno de ellos podría estar entre los ocho mejores de la Sudamericana.

Tras el fracaso en la Libertadores, Nacional aspira a competir en el segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, pero no tendrá un cuadro fácil.

El sorteo dejó al Tricolor en una zona en la que hay cuatro equipos brasileños y Lanús, el vigente campeón de la Copa Sudamericana que llegó al torneo tras quedar tercero en su grupo de la Libertadores, al igual que el equipo uruguayo.

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El posible camino de Nacional para llegar a definir la Copa Sudamericana

Nacional primero deberá superar a Tigre en la fase previa de los octavos de final para llegar a enfrentarse a Montevideo City Torque.

Tras ello, el ganador de esta serie jugará contra el ganador del cruce entre Botafogo y el vencedor del repechaje entre Lanús o Cienciano. Lanús viene de ganar la Sudamericana, y Botafogo está décimo en el Brasileirao, aunque a cinco unidades del cuarto en la tabla.

Para las semifinales hay varios equipos fuertes esperando: Atlético Mineiro, a un punto de Botafogo en la liga brasileña, espera al ganador entre Red Bull Bragantino (hoy quinto en Brasil) y Sporting Cristal.

En cuartos el vencedor de este tridente jugará contra el ganador de Macará y Universidad Central o el Santos, que aunque está en zona de descenso del Brasileirao cuenta en sus filas con jugadores como Neymar y Gabriel Barbosa (Gabigol).

Los rivales que evitó Nacional en la Copa Sudamericana

En un año con varios equipos históricos en la competición, Nacional evitó a otros rivales fuertes en su posible camino hacia la definición de la Copa Sudamericana.

Entre ellos están Boca Juniors y River Plate, los dos más grandes de Argentina, que quedaron ubicados en el otro cuadro. El Xeneize deberá vencer a O'Higgins en la fase previa para luego enfrentarse a Recoleta en octavos.

En cuartos podría jugar contra San Pablo, hoy séptimo en la liga de Brasil, o el ganador del repechaje entre Bolivar y Gremio, en este momento en el puesto 14 de su torneo doméstico.

River Plate, en tanto, espera al vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe y Caracas. En la siguiente fase sus posibles rivales son Olimpia, ya en octavos, y Vasco da Gama (decimosexto en el Brasileirao) o Independiente Medellín, que se cruzan en la fase previa.

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