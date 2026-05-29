La decisión de Getafe con el uruguayo Sebastián Boselli, quien estaba a préstamo de River Plate con opción de compra

Getafe Club de Fútbol de España ha ejecutado la opción de compra del defensa uruguayo Sebastián Boselli , procedente de River Plate argentino, tras finalizar su cesión en el club azulón, según anunció este viernes la entidad española.

El uruguayo llegó a Getafe en calidad de cedido durante el mercado invernal europeo y firma por cuatro temporadas, hasta 2030, tras hacerse efectiva la opción de compra acordada por ambos clubes .

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Durante la segunda mitad de la temporada 2025-2026, el central uruguayo disputó 11 encuentros oficiales con la camiseta del Getafe en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) dejando muy buenas sensaciones por su contundencia y su buena salida de balón.

El futbolista de Montevideo, de 22 años, se coronó campeón del mundo sub 20 con la selección de Uruguay en el torneo disputado en Argentina en 2023.

gdw-jhuwiaaon8o-jpg..webp Sebastián Boselli entró en el segundo tiempo @Uruguay

Salido de las filas de Defensor Sporting, Boselli jugó en los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata antes de recalar en el Getafe español.

EFE