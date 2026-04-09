"Me gustaría quedarme en Getafe": el uruguayo Sebastián Boselli habló de su futuro, que depende de River Plate, y de su admiración por Godín y Josema Giménez

Sebastián Boselli , futbolista uruguayo de Getafe cedido por el River Plate, afirmó este jueves en rueda de prensa que le gustaría quedarse la próxima temporada en el conjunto azulón y que no depende de él su continuidad.

Cedido por el club argentino en el mercado de invierno europeo con una opción de compra, el defensor ha sido uno de los revulsivos del Getafe junto al resto de fichajes (Martín Satriano, Luis Vázquez, Zaid Romero y Veljko Birmancevic) que han dado un salto de calidad a un equipo que prácticamente está salvado. Boselli, afirmó querer seguir a las órdenes de Bordalás.

"Claro que me gustaría quedarme en Getafe, pero no depende de mí. Lo que depende de mí es ir partido a partido y demostrar lo que tengo. Después va a ser decisión de otro y me preocupar ir día a día", explicó.

La demarcación natural de Boselli es la de central. Sin embargo, la pasada jornada frente al Athletic jugó de lateral, algo que no le generó ningún problema.

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20260126 Sebastián Boselli marc-andre ter stegen

"Quiero jugar donde sea. No me interesa el puesto. De lateral lo he hecho mucho en Argentina y también en Uruguay. Es una posición a la que puedo adaptarme, más allá que mi posición predeterminada sea central. Lo puedo hacer de lateral y es obvio que me gusta jugar donde sea. Si me toca arquero, pues arquero. Para eso estoy aquí y para eso trabajo todos los días", explicó.

Para el jugador, el objetivo de Getafe, ahora que está más cerca de las posiciones europeas, es "siempre ir partido a partido" y sumar el máximo de puntos posibles.

"No nos importa qué pasará después. Nos preocupamos por nosotros. El partido que viene va a ser muy complicado (frente al Levante) porque ellos tienen necesidades. Pero el grupo está bien, trabajamos de manera excelente y la idea es sumar todo lo que se pueda hasta que termine la temporada".

bosellii-jpeg..webp Sebastián Boselli

Además, tuvo palabras de agradecimiento para su afición, de la que dijo que siempre que el Getafe juega en el Coliseum apoya y dan mucha energía desde fuera hacia dentro. "Que sigan confiando, que sigan viniendo. La idea es dejar todo para llegar lo más alto que se pueda".

Admiración por Godín y Josema Giménez

Preguntado por quiénes fueron sus máximos ídolos cuando era pequeño y a quienes querría parecerse, nombró a dos jugadores uruguayos relacionados con el Atlético de Madrid.

"Siempre de chico al ser uruguayo miré mucho a Godín. Me gustaba mucho su forma de jugar. Fue siempre el referente de mi país. También me gustaba mucho José María Giménez y me gustaría parecerme en cierto sentido. ¿Si lo logré? No. Todavía soy muy joven, tengo 22 años, tengo una carrera por delante y ojalá pueda ser la mitad que ellos".

Sobre su intermitencia en los onces de Bordalás, declaró que su entrenador siempre exige a los titulares y a los suplentes y desveló que siempre dice a sus jugadores que no hay nadie con un puesto asegurado.

stuani-jpg..webp Sebastián Boselli debutó con River Plate argentino

"Para él, todos valen por igual. Soy un ejemplo de eso. Me tocó jugar pocos partidos de titular y lo pude hacer de buena manera. Somos 22, no importa quién juegue. Todos miramos para el mismo lado y cada uno que entra lo hace de forma excelente".

Por último, desveló qué conocía del Getafe antes de su llegada al club madrileño en el mercado de invierno y quienes le han acogido mejor para conseguir una buena adaptación.

"El Getafe es un club que siempre tuvo muchos uruguayos y siempre creo que la mayoría de allí lo siguen. Conocía lo que era el club, como se movía y sus características. Cuando llegué estaba Arambarri y desde que llegué fue siempre quién me ayudó y arropó", explicó.

"Cuando llegaron Zaid, Luis Vázquez y Martín Satriano después, los argentinos y los uruguayos somos muy parecidos. Esa particularidad nos hace muy cercanos. Pero el grupo es muy bueno. Hay muchos que me han ayudado a crecer y adaptarme rápidamente. Se lo debo a todos, no a unos pocos", concluyó.

EFE