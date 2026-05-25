La decisión de Defensa de la Competencia que plantea un nuevo escenario para los derechos de TV del fútbol uruguayo: ¿qué gana Tenfield frente a Torneos/Directv?

La última decisión de la Comisión y Promoción de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas generó un movimiento en la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo , que no afectará al mercado en el corto plazo pero que, en caso de mantener la decisión luego que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) recurra el dictamen del viernes, para 2027 podrá plantear un escenario diferente con más fútbol por streaming en detrimento del cable .

El viernes, como informó Referí, la resolución firmada por los comisionados Daniel Ferrés y Martín Sequeira , de 30 páginas, planteó que se excluyan dos puntos contenidos en los contratos de los derechos de TV que la AUF firmó con el consorcio Torneos/Directv para el lote 1 (cable y TV abierta) y con Tenfield para el lote 2 (streaming).

Esa decisión no es opcional , y si la AUF no cumple con los ajustes será sancionada.

¿Cuáles son las sanciones? Desde apercibimiento a multas, en el caso más severo, hasta un 10% de la facturación bruta del contrato.

Así quedó el mapa de los derechos de TV: la apuesta de Tenfield, la pulseada cable vs streaming y la porción extra (e inesperada) que se llevó Torneos/Directv

Derechos de TV: quiénes integran la Comisión de Defensa de la Competencia que laudará sobre los contratos de TV firmados por AUF, incluidos los de Tenfield y Directv

¿Cuáles son los cambios que propone Defensa de la Competencia a los contratos firmados por AUF con Torneos/Directv y con Tenfield?

venta libre de los derechos de TV permitir a aquellas empresas que mantienen deudas con la AUF a adquirir los derechos del fútbol uruguayo

Los abogados externos de la AUF estudian la decisión de Defensa de la Competencia para definir si la recurren.

Este martes se reúne el Comité Ejecutivo y el tema estará sobre la mesa.

En caso que la AUF recurra la decisión, lo hará frente al mismo órgano, al superior (al ministro de Economía y Finanzas). Y si el ministro la sostiene, el siguiente paso para la AUF será elevarlo a la Justicia ordinaria (tribunal de lo contencioso administrativo -TCA-).

¿Cuáles son los plazos? El Estado tiene hasta 200 días para expedirse y, en caso de no hacerlo, se entenderá que rechaza los recursos (denegatoria ficta). En caso de denegatoria expresa o tácita, la AUF o Torneos/Directv pueden presentar demanda de nulidad ante el TCA. Para ello tiene 90 días desde la denegatoria y el TCA no tiene un plazo determinado para expedirse.

En cualquier situación, el caso llevará meses, mientras la AUF debe cambiar las cláusulas establecidas en los contratos vigentes.

¿Cómo impactan las dos resoluciones de la Comisión?

La primera resolución habilita a las empresas de cable a comprar exclusivamente streaming y operar a través de esa plataforma, sin la obligación de adquirir los derechos del cable.

Hasta el viernes, el contrato establecía que las empresas de cables debían comprar su razón original (venta del cable) y luego incorporar el fútbol por streaming. No podían incursionar el streaming sin adquirir los derechos del cable.

Claramente la comisión planteó una venta libre para los derechos del fútbol uruguayo.

Este fue uno de los aspectos medulares de la negociación que estableció la AUF para blindar a Torneos/Directv, que adquirieron los derechos del cable.

La segunda, que los licenciatarios y sublicenciatarios que mantienen deudas con la AUF puedan comprar el producto fútbol uruguayo. De acuerdo a lo que se establece en los contratos firmados, no pueden comercializar los productos con aquellos que mantienen adeudos. Según la comisión, eso está afuera del objeto de la licitación.

¿Cuál es el impacto que tiene la decisión en la vida real de la comercialización de los derechos de TV?

Para este año 2026, luego de largas negociaciones, todos los cableoperadores (que reúnen a más de 350 mil abonados) acordaron con Torneos/Directv, y cerraron los acuerdos para llevar el fútbol uruguayo a sus pantallas.

El fútbol uruguayo se ve en todos los cables y por streaming exclusivamente en Disney+ y en AntelTV.

Para que se concretara ese escenario fue clave la cláusula que incluyó la AUF que limitaba la venta de los derechos: los cables debían adquirir primero el producto original (los derechos para cables) y luego streaming.

Ahora, con el ajuste de venta libre para los derechos de TV que estableció el viernes Defensa de la Competencia, porque entendió que limitaba la competencia, cambia completamente el escenario.

Esto quiere decir que desde ahora las empresas de cable que tengan licencia para Internet podrán cambiar su modelo de negocio y reconvertirse del cable al streaming.

Entonces, ya no existirá el blindaje que tenía el cable y las empresas podrán adquirir (si están habilitadas para ello) los derechos del streaming sin tener que comprar los derechos del cable.

Esta nueva realidad podrá cambiar el modelo.

Un detalle que también entra en escena: no todas las empresas de cable tienen derecho para streaming.

Entonces, Tenfield (dueña del streaming del fútbol uruguayo hasta 2029) podrá ofrecer su producto libremente a todos los cableoperadores.

¿Por qué razón esto se plantea como un cambio para 2027? Porque los contratos para todo 2026 están cerrados, y en 2027 Torneos/Directv (dueños de los derechos del fútbol uruguayo para los cables) deberán nuevamente con los cables para extender los acuerdos.

Es allí donde el próximo año se podrá generar un nuevo contexto con un despegue del streaming.

La Comisión del MEC seguirá estudiando el caso de fondo, que incluye el casteo y usuario único incluido en los contratos firmados con la AUF.

Además, en el fallo del pasado viernes, la comisión mandató al área técnica para resolver con urgencia los aspectos vinculadas a su área.