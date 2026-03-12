Así quedó el mapa de los derechos de TV: la apuesta de Tenfield, la pulseada cable vs streaming y la porción extra (e inesperada) que se llevó Torneos/Directv

Con el contrato del sublote 6 (fútbol de OFI y femenino) de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo todavía en proceso para firmar por el consorcio Torneo/Directv, después que Grupo Clarín perdió su posibilidad de suscribir el acuerdo, quedó delimitado el nuevo mapa del fútbol uruguayo en las pantallas .

Lo primero que se debe señalar es que este proceso que comenzó con el llamado internacional en octubre del año pasado y que le permite recaudar US$ 67 millones por año al fútbol todavía debe transitar el camino de la Comisión de Defensa de la Competencia, que debe analizar todos los acuerdos firmados.

Entre el lunes 2 de marzo de noche y martes 3 al mediodía, seis empresas suscribieron estos siete contratos en la sede de la AUF:

Queda pendiente el lote que comprendía otras competencias. Esto es: los torneos de clubes y de selecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), fútbol amateur, fútbol femenino, fútbol juvenil masculino, fútbol playa y fútbol sala, que había adquirido el consorcio Telecom/GMC/Conosur por US$ 2.200.000 por año y debido a que no se presentó a firmar el lunes 2, perdió su derecho, que pasó a la segunda mejor oferta, la presentada por Torneos/Directv con US$ 1.650.000 , que se quedó con estos productos de la AUF.

ENTREVISTA Eduardo Ache, sobre los derechos de TV, a Referí: "En este tema, la tranquilidad que tiene la AUF es la ecuanimidad del presidente Orsi"

ENTREVISTA Ignacio Alonso cerró 2025: "Al mirar el camino recorrido se siente que valió la pena lo que se sufrió; valió la pena insistir con las convicciones y mantenerse firme en los principios"

Cable vs streaming y los cuatro actores de peso

Ahora bien: tras finalizar la licitación el fútbol quedó dividido en estos dos niveles:

cable+TV abierta

streaming

Y con tres actores de peso:

Tenfield

Torneos/Directv

Antel

Por un lado, Directv se quedó con el producto tradicional del cable, que opera a la baja y que, de acuerdo a las proyecciones de Tenfield, se desplomará en el corto plazo con el trasiego de los usuarios del cable al streaming.

En la pulseada por el producto fútbol profesional uruguayo en el cable, el consorcio Torneos/Directv le ganó con una oferta de US$ 31.800.000 (en el techo de lo que puede ofrecer ese mercado) a Grupo Clarín (Flow) que se presentó en el consorcio Telecom/GMC/Conosur.

Por otro, Tenfield se quedó con el producto del fútbol profesional del presente-futuro: streaming, que fue la apuesta que hizo Francisco Casal en el llamado a licitación cuando descartó seguir participando en producto fútbol en el cable.

Tenfield igualó la oferta de streaming de US$ 17.500.000 que había presentado el consorcio Antel-Team Click y tendrá el fútbol uruguayo hasta el 31 de diciembre de 2029. En la próxima licitación ya no tendrá derecho a igualar.

En este escenario, la AUF busca mantener el equilibrio en el mercado para sostener la histórica recaudación de US$ 67 millones, que se asegura por año hasta 2029, que entienden estuvo muy cerca del techo que pueden cobrar por derechos de TV y que fue el resultado de la competencia que se planteó al abrir al mercado internacional y lograr el desembarco de grandes empresas: Torneos, Directv, Mediapro, Grupo Clarín, además de Antel y Team Click, que ya estaban vinculados al fútbol uruguayo a través de Tenfield.

También entra en escena la Comisión de Defensa de la Competencia que estudiará los contratos que firmó la AUF y que la Asociación debe presentar en los próximos días.

En las entrevistas que Referí realizó con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y el integrante del comité ejecutivo, Eduardo Ache, explican la mirada del fútbol sobre el tema.

La AUF procura que el cable sostenga su negocio, y esto plantea para el streaming un crecimiento paulatino y no vertiginoso como podría esperar Tenfield.

Casal intenta reforzar su negocio por el que invirtió prácticamente el mismo dinero que terminó pagando hasta diciembre 2025 por todos los productos del fútbol uruguayo.

En este escenario transitará la AUF hasta el último mes de 2029, cuando finalizarán los acuerdos que ya están en curso: con Tenfield acelerando para conseguir apurar los pasos hacia el futuro (streaming) y lograr los mayores beneficios rápidamente, y con el consorcio Torneos/Directv que tienen asegurado el primer año de los contratos, porque todos los cables del país firmaron por 2026, pero tendrá que iniciar en 2027 otra vez el mismo arduo proceso de negociación con todos los cableoperadores, como en enero-febrero pasado.

En unos meses, Torneos/Directv deberá convencer a los cableoperadores de extender el acuerdo y ese proceso se iniciará con el streaming más fuerte, con Antel asumiendo un papel protagónico como nueva pantalla para el fútbol uruguayo (con un televisor por cuenta y con la posibilidad de castearlo) y con Disney+ llevando el fútbol como ocurre desde 2022.

En este amplio mercado del fútbol en la pantalla de TV, todos los cableoperadores podrán sumar los productos de la AUF a su streaming, pero para ello tendrán que desembolsar doble pago por el fútbol: primero por el cable y luego por el servicio de streaming.

El último asterisco: pantalla con todos los productos del fútbol uruguayo vs fútbol profesional

Por otro lado se plantea para estos cuatro años un escenario inesperado, tras la retirada de Grupo Clarín: Directv se quedó con todos los productos de la AUF, fútbol profesional y el resto de las competencias (fútbol de OFI, amateur, femenino, divisiones juveniles, fútbol playa y fútbol sala).

¿Qué implica esto? Que Directv podrá televisar los más de 800 partidos del fútbol uruguayo, en todas las competencias (profesional y amateur, masculino y femenino), hasta 2029.

Al quedarse con el lote 6 (para cable y streaming), el consorcio Torneos/Directv tiene derecho sobre todos esos productos y se transforma por estos días en un comodín inesperado al que accedió pagando US$ 1.650.000, un 25% menos que el ganador Grupo Clarín (US$ 2.200.000).

Entonces, Directv tiene los derechos del fútbol profesional para el cable, y para el resto de las competencias de la AUF para cable y streaming.

Tenfield se quedó con cuatro licitaciones, dos de derechos y dos de servicios, y para la pantalla solo tiene el fútbol profesional para el streaming.

El resto de los cableoperadores, además de Antel y Disney+ también podrán disponer del fútbol de OFI, femenino, juveniles y otros deportes, pero para ello deberán comprar el producto al consorcio Torneos/Directv.

Así está planteado el nuevo mapa del fútbol en la pantalla.