Precio del gasoil: Federación Rural denunció sobrecosto de US$ 100 millones y reclamó criterios técnicos y transparentes

Federación Rural: comunicado sobre el impacto en el agro del modo en el que se fija el precio del gasoil.

La Federación Rural (FR) denunció que un manejo inadecuado del precio del gasoil , un insumo clave en la gestión de los sistemas productivos, generó solamente durante el ejercicio anual de 2025 un sobre costo que la gremial estimó en US$ 100 millones .

También identificó como un perjuicio para el sector que debe corregirse el aporte obligatorio al Fideicomiso para la Movilidad Sostenible, equivalente a más de US$ 80 millones, considerando también solo 2025.

"Advertimos sobre el apartamiento sistemático del precio del gasoil respecto a su referencia técnica (...), esta brecha debilita la transparencia del sistema, genera distorsiones y afecta la competitividad del país".

El cálculo del precio del gasoil

En los últimos 12 meses, informó la entidad ruralista en un comunicado, el Precio de Paridad de Importación (PPI), calculado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (URSEA), "registró una caída cercana al 19%, sin embargo el precio del gasoil al público apenas se redujo un 4% y, medido en dólares, incluso aumentó cerca de un 5%", determinando el sobrecosto señalado.

La FR consideró también que a eso se suma "el aporte obligatorio al Fideicomiso para la Movilidad Sostenible, equivalente a $ 3 por litro de gasoil, lo que representa más de US$ 80 millones en el 2025 adicionales aportados por los sectores productivos".

Teniendo en cuenta esa realidad, la gremial plantea la necesidad de revisar el mecanismo de financiamiento del fideicomiso y avanzar hacia la quita de este subsidio.

"Asimismo, entendemos que el precio del os combustibles debe reflejar de forma estricta la evolución del PPI elaborado por la URSAE", se expresa en el documento remitido este jueves 12 a El Observador.

El precio de los combustibles determina la competitividad de toda la cadena productiva desde el campo hasta la exportación y del país entero (FR) El precio de los combustibles determina la competitividad de toda la cadena productiva desde el campo hasta la exportación y del país entero (FR)

La gremial que preside Rafael Normey sostiene que "el sector productivo ya no está en condiciones de continuar financiando subsidios a otros sectores de la economía a través del precio del gasoil" y, por ello, "planteamos se retome un esquema de fijación de precios basado en criterios técnicos, transparentes y alineados con el PPI".

El comunicado de la Federación Rural