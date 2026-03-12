Meteorólogo anunció nueva ola de calor desde este fin de semana con temperaturas que rondarán los 39 °C: mirá hasta cuándo

Después de la inestabilidad registrada en los últimos días, con lluvias en todo el país, el meteorólogo Nubel Cisneros anunció a El Observador un ascenso de temperatura que traerá una nueva "ola de calor" en todo el Uruguay.

De acuerdo con el experto, la subida de las temperaturas empezará a sentirse ya a partir del viernes, extendiéndose durante al menos 6 días .

"Si bien es cierto que hay pasaje de nubosidad en la madrugada del domingo, lo que podría generar alguna llovizna en la zona costera, las temperaturas no van a descender ", explicó, y aseguró que en el resto del día el cielo se mantendrá "soleado" .

CLIMA Meteorólogo anunció lluvias por "anticiclón de bloqueo" en el Atlántico y frente frío en Argentina y Uruguay: los detalles

Las temperaturas máximas, según el experto, se ubicarán entre los 28 °C a 30 °C en la zona costera , mientras que el resto del país rondará los 35 °C y 36 °C .

En la región norte y litoral, "es muy probable que tengamos temperaturas de 38 °C a 39 °C", aseguró Cisneros.

En cuanto al clima en la noche, mencionó que durante los primeros días las mínimas van a estar "en torno a los 16 °C y 18 °C", mientras que a partir del domingo, rondarán los 20°C y los 22 °C.

"Vamos a tener una ola de calor que se va a comenzar a gestar a partir del día viernes y se va a estar extendiendo por lo menos hasta casi finales de la próxima semana", sostuvo.

Para el Área Metropolitana y Montevideo, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó desde el domingo y hasta el martes máximas que podrían ubicarse en torno a los 30 y 32 °C, con mínimas de 19 a 22 °C.