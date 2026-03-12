Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogo anunció nueva ola de calor desde este fin de semana con temperaturas que rondarán los 39 °C: mirá hasta cuándo

En la región norte y litoral, "es muy probable que tengamos temperaturas de 38 a 39 °C", aseguró el meteorólogo Nubel Cisneros

12 de marzo 2026 - 9:07hs
Meteorólogo anunció nueva ola de calor

Meteorólogo anunció nueva "ola de calor"

Después de la inestabilidad registrada en los últimos días, con lluvias en todo el país, el meteorólogo Nubel Cisneros anunció a El Observador un ascenso de temperatura que traerá una nueva "ola de calor" en todo el Uruguay.

De acuerdo con el experto, la subida de las temperaturas empezará a sentirse ya a partir del viernes, extendiéndose durante al menos 6 días.

"Si bien es cierto que hay pasaje de nubosidad en la madrugada del domingo, lo que podría generar alguna llovizna en la zona costera, las temperaturas no van a descender", explicó, y aseguró que en el resto del día el cielo se mantendrá "soleado".

Más noticias
El especialista espera precipitaciones en la segunda mitad del mes
PRECIPITACIONES

Meteorólogo espera "episodios de lluvia bastante seguidos" en la segunda quincena de marzo: los detalles

meteorologo anuncio lluvias por anticiclon de bloqueo en el atlantico y frente frio en argentina y uruguay: los detalles
CLIMA

Meteorólogo anunció lluvias por "anticiclón de bloqueo" en el Atlántico y frente frío en Argentina y Uruguay: los detalles

Las temperaturas máximas, según el experto, se ubicarán entre los 28 °C a 30 °C en la zona costera, mientras que el resto del país rondará los 35 °C y 36 °C.

En la región norte y litoral, "es muy probable que tengamos temperaturas de 38 °C a 39 °C", aseguró Cisneros.

En cuanto al clima en la noche, mencionó que durante los primeros días las mínimas van a estar "en torno a los 16 °C y 18 °C", mientras que a partir del domingo, rondarán los 20°C y los 22 °C.

"Vamos a tener una ola de calor que se va a comenzar a gestar a partir del día viernes y se va a estar extendiendo por lo menos hasta casi finales de la próxima semana", sostuvo.

Para el Área Metropolitana y Montevideo, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó desde el domingo y hasta el martes máximas que podrían ubicarse en torno a los 30 y 32 °C, con mínimas de 19 a 22 °C.

Temas:

Meteorólogo Ola de calor temperaturas lluvias

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola
PARLAMENTO

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola

Que alguien ate al perro burgués: dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas
CRUCE

"Que alguien ate al perro burgués": dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas

Reliance Class Medium Endurance Cutter de la Guardia Costera
RELIANCE

Gobierno de Orsi confirmó a Estados Unidos su interés de recibir donación de un patrullero de la Guardia Costera

Federico Valverde celebra el primero de sus goles para Real Madrid ante Manchester City por Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

La prensa española, incluyendo la catalana, y la inglesa, llenaron de elogios a Federico Valverde por su noche histórica en Champions League

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos