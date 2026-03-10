Meteorólogo espera "episodios de lluvia bastante seguidos" en la segunda quincena de marzo: los detalles

El especialista espera precipitaciones en la segunda mitad del mes

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó un panorama favorable en materia de precipitaciones para las próximas semanas y sostuvo que la segunda quincena de marzo podría traer lluvias relevantes para el sector agropecuario .

Durante su columna en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), Ramis ratificó sus proyecciones recientes y adelantó que en la segunda mitad del mes se esperan “episodios de lluvia bastante seguidos” , con “algunas células de tormenta” .

Según explicó, estos eventos podrían dejar “buenos acumulados” de lluvia , un factor considerado clave para las siembras y el desarrollo de las pasturas .

En el corto plazo, sin embargo, el meteorólogo señaló modificaciones en las previsiones.

Ramis indicó que “dejó sin efecto” la lluvia que había previsto para este jueves, luego de revisar las últimas actualizaciones de los modelos meteorológicos.

Según explicó, el modelo utilizado “la ha hecho desaparecer”, aunque aclaró que todavía existe la posibilidad de precipitaciones aisladas en el este del país.

De acuerdo con el especialista, aún podrían registrarse “algunos chaparrones en Rocha”.

Qué se espera para la temperatura

En cuanto a la temperatura, Ramis prevé que en el sur del país las máximas se ubiquen entre 24 °C y 25 °C hasta el viernes.

Luego se espera un aumento de los registros térmicos hacia el domingo y el lunes, cuando las máximas podrían alcanzar 28 °C y 29 °C, respectivamente.