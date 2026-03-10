Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / ADVERTENCIA

Nueva modalidad de estafa: delincuentes llaman en nombre de la IM por supuestas deudas de tributos

La Intendencia de Montevideo (IM) aclaró que no realiza llamadas telefónicas para intimar el pago de adeudos

10 de marzo 2026 - 10:20hs
Intendencia de Montevideo
Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Intendencia de Montevideo (IM) advirtió sobre la circulación de comunicaciones telefónicas fraudulentas en las que se informa falsamente a ciudadanos sobre supuestas deudas de tributos y se les solicita su pago.

Según informó la comuna capitalina en un comunicado, en las últimas horas se recibieron denuncias de personas que fueron contactadas por teléfono con este tipo de mensajes, por lo que se exhortó a la población a tomar precauciones.

La intendencia aclaró que no realiza llamadas telefónicas para intimar el pago de adeudos. Además, señaló que en caso de existir deudas no se gestionan mediante esa vía.

Desde la comuna también indicaron que no se registraron vulneraciones en sus sistemas informáticos.

Nuestro Servicio de Seguridad Informática no ha sido hackeado y las bases de datos se mantienen seguras”, señalaron desde la IMM.

La intendencia informó que realizará la denuncia policial correspondiente y solicitó a la población que comunique cualquier intento de estafa bajo esta modalidad.

Para consultas o denuncias, los ciudadanos pueden comunicarse con el servicio de Atención a la Ciudadanía a través del 1950.

Temas:

IM Estafa Intendencia Intendencia de Montevideo

