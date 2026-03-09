UCM y sindicato acordaron dejar en suspenso 125 despidos tras reunión en el Ministerio de Trabajo

La empresa UCM y el sindicato acordaron en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dejar en suspenso los 125 despidos que se habían anunciado la semana pasada.

UCM Falck había emitido un comunicado días atrás en el que anunció que, como parte de un proyecto iniciado a fines de 2025, pasaría a centralizar funciones administrativas, que hoy se cumplen en Uruguay, en Colombia. Esta medida llevaría al despido de 125 trabajadores . En el área médica, en tanto, no se producirían cambios.

Sin embargo, los cambios quedaron en suspenso tras la negociación de la empresa y los trabajadores ante el MTSS.

MERCADOS Dólar corta su racha alcista pero se mantiene por encima de $ 40

UCM reduce su plantilla en Uruguay en medio de un proceso de regionalización de la compañía Falck en Colombia

" La empresa se comprometió a no hacer ninguna innovación en este período de negociaciones y no se va a ejecutar ningún despido ", anunció en rueda de prensa la secretaria general del sindicato, Cecilia Ferrera.

La dirigente sindical aseguró que ahora habrá que negociar "cómo se reubican" los puestos de trabajo.

"Esta multinacional vino unilateralmente presentando 125 despidos. Estamos hablando de que estamos a cuatro días y hoy estamos sentados firmando un acuerdo donde vamos a tener negociaciones permanentes para tratar esta situación seriamente y con un diálogo con acuerdos, no unilateral", sostuvo.

Consultada sobre los "ánimos" entre los trabajadores, Ferrera reconoció que están "mal". "El ánimo no lo tenemos, estamos mal. Teneos atrás una familia y esta situación nos va a seguir generando ansiedad e inseguridad a ver cómo podemos conquistar lo más posible, (y tener) el menor impacto para los trabajadores".