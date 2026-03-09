Gastón Martirena recibirá una nueva propuesta de Gremio para irse de Racing de Avellaneda, luego de su pedido de disculpas

Gastón Martirena recibirá una nueva propuesta económica de Gremio de Porto Alegre de Brasil luego la primera que ya tuvo y por la que estuvo a punto de irse mal de Racing de Avellaneda de Argentina.

Como informó este domingo Referí, el lateral derecho uruguayo, ganador de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana con La Academia, debió pedirle disculpas a sus compañeros de plantel y al cuerpo técnico comandado por Gustavo Costas.

El hecho fue que no quiso ir a jugar ante Atlético Tucumán porque Racing le negó la chance de irse a Gremio

Desde la dirigencia del club racinguista rechazaron de plano la posibilidad de negociar un préstamo sin cargo, como pretendía la institución gaúcha, lo que generó malestar en Gastón Martirena, quien pretendía ser transferido.

Nueva propuesta de Gremio

Gastón Martirena volverá a estar con Racing este martes cuando enfrenten a Sarmiento de Junín, luego de haber pedido disculpas.

A su vez, Gremio viene de ser campeón del Torneo Gaúcho tras el 1-1 del domingo (habían ganado 3-1 en la ida) en el clásico ante Internacional de Porto Alegre dirigido por el uruguayo Paulo Pezzolano y en el que ataja Sergio Rochet.

Según informa la prensa gaúcha, ahora Gremio prepara una nueva propuesta para llevarse a Gastón Martirena.

Pero más allá de esto, lo que se indica es que el club esperará a la próxima ventana de transferencias que será en julio, ya que acaba de cerrar el período de pases en Brasil.