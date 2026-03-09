Florida implementa un modelo de gestión con inteligencia artificial para optimizar varios servicios operativos

La Intendencia de Florida , liderada por el nacionalista Carlos Enciso , empezó a implementar un nuevo modelo de gestión pública basado en datos y herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Esto fue hecho a través de una alianza con la firma tecnológica MuniDigital, mediante la cual la comuna busca unificar la información departamental para mejorar la eficiencia de los servicios y optimizar el uso de los recursos públicos .

El proyecto apunta a transformar el funcionamiento administrativo, pasando de registros aislados o en formato físico a un ecosistema digital integrado.

Según explicó el intendente Enciso, esta iniciativa cumple con los compromisos asumidos en campaña: "El proyecto es muy importante para modernizar y mejorar la gestión municipal hacia el contribuyente. Buscamos optimizar la gestión digital, sumándose a lo que en el mundo se conoce como smart cities".

Los efectos de esta reingeniería de procesos tuvieron sus primeros resultados, según informó la intendencia en un comunicado. En el área de Alumbrado Público, por ejemplo, el uso de información estructurada y registros cruzados permitió abandonar los recorridos predefinidos para priorizar zonas con mayor demanda.

Como resultado directo, en el primer mes de aplicación se logró reducir en un 35% la distancia recorrida por las cuadrillas. Esta optimización impactó directamente en el ahorro de combustible, el uso de vehículos y el tiempo operativo de los funcionarios, sostiene el escrito del gobierno departamental.

Desde el equipo técnico de la Intendencia y MuniDigital señalaron que la tecnología es solo una parte del proceso. "Para que la inteligencia artificial tenga sentido primero hay que ordenar la información. No se trata de instalar un sistema, sino de cambiar la forma en que el Estado trabaja con los datos", explicaron.

Por este motivo, la estrategia incluyó la capacitación presencial de más de 100 trabajadores municipales de diversas áreas administrativas y operativas. El objetivo de estas instancias es que el personal incorpore las herramientas digitales y sea protagonista del nuevo modelo de trabajo.