El dólar abre a la baja en Uruguay mientras el petróleo supera los US$ 100 y caen las bolsas

En la apertura del lunes el dólar abrió a la baja en el mercado de cambios local.

La divisa estadounidense se negociaba a $ 40,22 en el promedio interbancario, según datos de Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa) previo al mediodía.

El viernes había cerrado en $ 40,37, con un aumento de casi $ 2 (5%) en la semana.

El índice del dólar volvió a avanzar el lunes y se ubicó cerca de 99,2, tras el retroceso puntual registrado el viernes. El movimiento se dio en un contexto de persistente tensión geopolítica vinculada al conflicto con Irán, sin señales claras de distensión, mientras los precios de la energía continuaron al alza y el petróleo superó los US$ 100 por barril.

En Estados Unidos , los principales índices bursátiles operaban en baja: el Dow Jones Industrial Average caía 1,74%, el Nasdaq Composite 1,24% y el S&P 500 1,4%.

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent crude oil se ubicaba en US$ 101 por barril.

En Brasil , la moneda estadounidense caía 0,27% hasta 5,224 reales por unidad.

Las preocupaciones por la inflación asociadas a eventuales interrupciones en el suministro y a recortes de producción —tras el cierre del estrecho de Ormuz— se intensificaron, lo que llevó a los operadores a revisar a la baja las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Actualmente, el mercado descuenta solo un recorte de 25 puntos básicos este año, probablemente en setiembre, frente a la expectativa de dos reducciones que predominaba apenas una semana atrás.

En paralelo, los inversores continúan percibiendo a Estados Unidos como un refugio relativamente seguro, apoyado en su mayor independencia energética, lo que brinda respaldo adicional al dólar. En este contexto, la divisa estadounidense registró sus mayores avances frente al euro y el franco suizo, según Trading Economics.

Wall Street abre a la baja, presionada por los precios del petróleo

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el lunes, lastrada por la disparada del precio del petróleo, en el décimo día de guerra en Oriente Medio.

“Nos vemos sacudidos por los acontecimientos en Oriente Medio y el precio del petróleo”, comentó Steve Sosnick, de Interactive Brokers, a Agence France-Presse (AFP).

Los precios del crudo han superado los US$ 100 por barril por primera vez desde 2022. Esto supone un aumento de US$ 40 con respecto al inicio del año.

“Cuanto más dure, mayor será el impacto económico y más difícil será recuperarse”, advirtió Sosnick.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el lunes que los países del G7 sopesan recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo.

Si bien esto moderó el aumento de los precios el lunes, “no es una solución perfecta, porque tiene un carácter intrínsecamente limitado”, señaló Sosnick.

En tanto, las principales bolsas de Asia registraron este lunes marcadas caídas, especialmente las de Seúl, Tokio y Ho Chi Minh.