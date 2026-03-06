Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Economía y Empresas / MERCADOS

El dólar toca los $40,30 en Uruguay y el petróleo alcanza máximos desde 2024

La moneda estadounidense se fortalece en Uruguay y en la región, impulsada por tensiones geopolíticas, la suba del petróleo y movimientos en los mercados internacionales

6 de marzo 2026 - 11:20hs
Dólar
El dólar continuó al alza en la apertura del mercado cambiario de este viernes en Uruguay, en línea con la tendencia observada durante la semana a nivel regional y global por el conflicto en Medio Oriente.

La divisa estadounidense se negociaba a un precio medio de $ 40,28 sobre las 11 de la mañana, según datos de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa).

El jueves el dólar subió 1,68% en el promedio interbancario y había cerrado en $ 40,50.

  • En Brasil, la moneda estadounidense cotizaba con una suba de 0,71%, a 5,3012 reales por unidad.
  • En el mercado de materias primas, el petróleo Brent se ubicaba en US$ 90 por barril, máximo desde 2024.
  • En Estados Unidos, los principales índices bursátiles operaban en baja: el Dow Jones Industrial Average caía 1,61%, el Nasdaq Composite 0,26% y el S&P 500 0,56%.

El índice del dólar (DXY) cayó a 99,1 el viernes tras la publicación de un informe laboral más débil de lo esperado en EE. UU., lo que aumentó las expectativas de que la Federal Reserve podría volver a recortar las tasas de interés. Las nóminas no agrícolas registraron una caída inesperada de 92.000 en febrero, la mayor disminución mensual desde octubre, según Trading Economics.

A pesar de la caída diaria, el dólar mantiene una ganancia semanal cercana al 1,5%, impulsada por la demanda de activos refugio en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo. La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán continúa intensificándose, con nuevos ataques de misiles y drones iraníes en la región del Golfo.

El expresidente Donald Trump también afirmó que le gustaría influir en la elección del próximo líder iraní, descartando a Mojtaba Jomeini, hijo del fallecido líder supremo Ruhollah Jomeini, como una opción probable.

El encarecimiento del petróleo ha aumentado los temores de un repunte de la inflación global, lo que ha favorecido al dólar frente al euro, especialmente debido a la fuerte dependencia energética de Europa del petróleo de Medio Oriente.

