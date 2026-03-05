Dólar vuelve a subir en Uruguay y se acerca a los $ 40 en el interbancario

El dólar subía este jueves por cuarta jornada consecutiva en el mercado de cambios local , en un contexto de fortalecimiento global de la divisa estadounidense.

Pasado el mediodía las operaciones se realizaban a un precio medio de $ 39,9, es decir $ 0,30 por encima del cierre del miércoles, según datos de Bevsa. En los primeros tres días de la semana el dólar acumuló una suba de casi $ 1.

A nivel global, el Dollar Index —que compara al dólar con una canasta de monedas— repuntaba 0,2% hasta los 99 puntos, en línea con nuevas subas en las tasas soberanas de Estados Unidos.

“El dólar global ha seguido cotizando en niveles más altos, respaldado por el aumento de los riesgos geopolíticos en Medio Oriente. Sigue habiendo un alto nivel de incertidumbre sobre la posible duración del conflicto y la magnitud de la interrupción del suministro energético mundial”, escribió el analista sénior de divisas de MUFG, Lee Hardman.

“Un conflicto prolongado aumentaría los riesgos a la baja para la economía mundial y el riesgo de una crisis inflacionaria más persistente. Nuestras previsiones de que la fortaleza del dólar será temporal se basan en la hipótesis de que el conflicto durará semanas en lugar de meses”, agregó.

En Brasil la moneda estadounidense cotizaba con suba de 0,38% en 5,2507 reales por unidad.

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent avanzaba 2% y se ubicaba en US$ 84 por barril.

En EEUU el Dow Jones bajaba 1,4%, el Nasdaq 0,49% y el S&P 500 0,72%.

Las dudas sobre la duración del conflicto crecieron luego de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, señalara el miércoles que las operaciones militares “podrían durar seis, ocho o tres semanas”. En tanto, el embajador de Israel ante la ONU afirmó que Irán mantiene “una capacidad significativa” y que “aún queda un largo camino por recorrer”.

El índice del dólar alcanzó este jueves los 99,1 puntos, su nivel más alto desde mediados de enero, impulsado por la demanda de activos de refugio ante la escalada del conflicto con Irán. El alivio inicial en los mercados se fue diluyendo a medida que la guerra entra en su sexto día y aumentan las señales de que los ataques podrían intensificarse.

La suba del petróleo y del gas natural volvió a encender preocupaciones inflacionarias y llevó a los operadores a reducir sus expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, que ahora se limitan a uno este año frente a los dos que se esperaban a comienzos de la semana.

