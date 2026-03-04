El caso del cordero trucho que parecía ser perro y terminó siendo carne vacuna

El corte de carne que una persona compró utilizando una red social, buscando cordero y sospechando que era carne de perro , era de un vacuno , informó este miércoles el Instituto Nacional de Carnes (INAC) , tras el desarrollo del análisis de ADN de ese alimento.

Debido a este suceso, desde el instituto se instó a los consumidores a realizar compras de carnes exclusivamente en carnicerías habilitadas y registradas ante el INAC, considerando que eso garantiza la inocuidad y trazabilidad comercial del producto.

Como se indicó, recientemente hubo un caso atípico, una denuncia realizada por una mujer ante la Policía y otros ámbitos, como el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y la Intendencia de Montevideo, "que ameritan la exhortación a la población para que esté atenta al momento de realizar la compra únicamente en carnicerías habilitadas, debidamente registradas y monitoreadas por el INAC".

Gabriela compró un cordero utilizando Internet para festejar el cumpleaños de su hijo. Cuando abrió la caja en su casa descubrió que el animal recibido no era el encargado. Según contó a Subrayado (Canal 10), tras comparar precios concretaron la compra por esa red social y el pedido fue pagado en efectivo: $ 2.633 por los 12,6 kilos. El fuerte olor del producto llamó la atención, una vecina opinó que era carne de perro y eso ambientó la denuncia.

El INAC, sobre este caso, ante la sospecha sobre el origen y especie de la carne entregada tras la compra realizada en una red social, realizó los análisis de ADN para determinar con método científico la especie del animal.

Los estudios de laboratorio demostraron que se trata de carne de la especie bovina, ni de cordero ni de perro.

laboratorior El INAC analizó la carne y determinó que era un corte vacuno. Foto: INAC

Responsables de la venta están identificados

El caso se encuentra ahora bajo las actuaciones de Fiscalía y del Ministerio del Interior, para determinar las responsabilidades, habiéndose ya identificado a los presuntos responsables de la venta.

Las muestras biológicas para perfil genético son una herramienta utilizada por la policía con el apoyo del INAC en casos de faena clandestina, abigeato y otras situaciones en las que se deben determinar especie, origen o comparación de muestras de restos.

El INAC recomienda a la población comprar carne en empresas habilitadas y comprendidas en el Registro Único Nacional de Empresas Cárnicas (RUNEC), las cuales se encuentran identificadas con un código QR del INAC en el punto de venta.

En el caso de realizar la compra a través de plataformas digitales, se recomienda verificar que la publicación cuente con el número de RUNEC que puede ser verificado en la página web del instituto en "buscador de empresas locales y vehículos".

Desde el INAC, finalmente, se exhorta a las plataformas digitales exhibir el número de RUNEC.

La compra señalada no contó con el monitoreo que tienen las transacciones comerciales del sector cárnico legal que están trazadas por el Sistema de Registro y Gestión del Abasto (SRGA), generando una guía electrónica que brinda seguridad al mercado, a las empresas y a los consumidores.