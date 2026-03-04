Accidente fatal en Montevideo: un hombre murió tras ser atropelladlo por un ómnibus en General Flores

Accidente fatal en el corredor de General Flores X: Montevideo Tránsito

Un hombre murió este miércoles en la mañana tras ser atropellado por un ómnibus de la empresa Copsa sobre el corredor de General Flores, en la zona del barrio Cerrito.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la víctima tenía 57 años.

El hecho tuvo lugar en General Flores y Serrato, según reportó la página de X Montevideo Tránsito, perteneciente a la comuna capitalina.

Producto del accidente, el tránsito en la zona se encuentra cortado en ambos sentidos.

Ante esta situación, los ómnibus que circulen en la zona desviarán en dirección al sur, por Chimborazo a su ruta, mientras que los que se movilizan hacia el norte lo harán por calle Sierra a su ruta. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mvdtransporte/status/2029172940789424184?s=20&partner=&hide_thread=false Los ómnibus realizan el desvío:



En dirección al sur por Chimborazo a su ruta.

En dirección al norte por Sierra a su ruta. https://t.co/7L1Js2rOsw — Montevideo Transporte (@mvdtransporte) March 4, 2026