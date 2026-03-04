Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Jueves:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / CERRITO

Accidente fatal en Montevideo: un hombre murió tras ser atropelladlo por un ómnibus en General Flores

Producto del accidente, el tránsito en la zona se encuentra cortado en ambos sentidos

4 de marzo 2026 - 10:42hs
Accidente fatal en el corredor de General Flores

Accidente fatal en el corredor de General Flores

X: Montevideo Tránsito

Un hombre murió este miércoles en la mañana tras ser atropellado por un ómnibus de la empresa Copsa sobre el corredor de General Flores, en la zona del barrio Cerrito.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la víctima tenía 57 años.

El hecho tuvo lugar en General Flores y Serrato, según reportó la página de X Montevideo Tránsito, perteneciente a la comuna capitalina.

Más noticias
accidente fatal en paysandu: un hombre murio tras choque frontal entre dos autos en ruta 3
TRAGEDIA

Accidente fatal en Paysandú: un hombre murió tras choque frontal entre dos autos en Ruta 3

Accidentes en la ruta 106: un problema grave para la gente que vive y trabaja en esa zona de Colonia.
MOVILIDAD

Accidentes, muertes y problemas para mover la producción: la ruta 106 destrozada y el anhelo de los vecinos

Producto del accidente, el tránsito en la zona se encuentra cortado en ambos sentidos.

Ante esta situación, los ómnibus que circulen en la zona desviarán en dirección al sur, por Chimborazo a su ruta, mientras que los que se movilizan hacia el norte lo harán por calle Sierra a su ruta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mvdtransporte/status/2029172940789424184?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

hombre accidente General Flores murió Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Alfredo Rava con el defensor Sasson
CONEXION GANADERA

"No puedo creer que Basso haya elegido irse sin haber dicho dejen cerrado, no toquen nada, está todo podrido", declaró Alfredo Rava en Fiscalía

Un Solo Uruguay promueve una alternativa para solucionar el problema del abastecimiento de agua al área metropolitana capitalina.
PROPUESTA

Agua del Río Negro al Santa Lucía, la alternativa de Un Solo Uruguay a la represa de Casupá: costos y ventajas

Nelson Duarte
MINISTERIO DE DEFENSA

El capitán Nelson Duarte fue acosado laboralmente durante el gobierno de Lacalle Pou, según resolución del Ministerio de Defensa

Mario Bergara: No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel
REFORMA DEL TRANSPORTE

Mario Bergara: "No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos