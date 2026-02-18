Accidente fatal en Paysandú: un hombre murió tras choque frontal entre dos autos en Ruta 3

Un hombre de aproximadamente 60 años murió este miércoles de madrugada tras un choque frontal entre dos autos ocurrido en el kilómetro 363 de la Ruta 3, en el departamento de Paysandú, según informó Policía Caminera.
El siniestro se registró sobre las 04:30. De acuerdo con los primeros datos, uno de los vehículos circulaba de sur a norte y era conducido por un hombre mayor de edad que viajaba solo. El conductor resultó con lesiones que, en principio, no serían de gravedad y se encontraba consciente. Según su versión, el otro automóvil habría invadido de forma imprevista su senda de circulación, lo que hizo imposible evitar la colisión. Tras el impacto, su vehículo despistó y volcó sobre la faja natural, quedando en posición invertida.
En el segundo auto, que circulaba de norte a sur, viajaban tres personas. Como consecuencia del choque, falleció un acompañante, mayor de edad, de aproximadamente 60 años. El conductor y otro ocupante fueron asistidos en el lugar y trasladados por una unidad de emergencia móvil.
La ruta permanece obstruida mientras las autoridades trabajaban en el lugar.