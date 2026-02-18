Accidente fatal en Paysandú: un hombre murió tras choque frontal entre dos autos en Ruta 3

Un hombre de aproximadamente 60 años murió este miércoles de madrugada tras un choque frontal entre dos autos ocurrido en el kilómetro 363 de la Ruta 3 , en el departamento de Paysandú, según informó Policía Caminera .

El siniestro se registró sobre las 04:30. De acuerdo con los primeros datos, uno de los vehículos circulaba de sur a norte y era conducido por un hombre mayor de edad que viajaba solo. El conductor resultó con lesiones que, en principio, no serían de gravedad y se encontraba consciente. Según su versión, el otro automóvil habría invadido de forma imprevista su senda de circulación, lo que hizo imposible evitar la colisión. Tras el impacto, su vehículo despistó y volcó sobre la faja natural, quedando en posición invertida.