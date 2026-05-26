DGI confirmó cuándo comenzarán las devoluciones de IRPF 2026: cómo consultar si te corresponde

La Dirección General Impositiva (DGI) confirmó que las devoluciones correspondientes al IRPF 2026 , vinculadas al ejercicio fiscal 2025, comenzarán a pagarse a partir de junio y advirtió a los contribuyentes sobre intentos de estafa detectados en los últimos días.

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Según informó el organismo en un comunicado, se registraron correos electrónicos fraudulentos en los que se comunica falsamente la existencia de una devolución disponible para cobrar.

“Se han detectado situaciones de envío de correos electrónicos en los que se comunica falsamente la existencia de una devolución de IRPF en efectivo para cobrar ”, indicó la DGI.

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De acuerdo al organismo, esos mensajes solicitan “ confirmar datos bancarios ” con el objetivo de obtener información personal de los contribuyentes.

Ante esta situación, la DGI recomendó verificar que el dominio del correo coincida exactamente con la entidad que dice representar y pidió no brindar información personal ni realizar pagos ante comunicaciones sospechosas.

“En caso de recibir una comunicación de este tipo, no se debe brindar información personal ni realizar pagos, y corresponde efectuar la denuncia policial correspondiente”, agregó.

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Cómo consultar si corresponde devolución

La DGI informó que los contribuyentes podrán consultar el monto y el estado de su devolución a través del servicio en línea “Consulta de devoluciones”, ingresando con identidad digital.

También se podrán realizar consultas mediante WhatsApp al 098 134 400.

El organismo explicó además que, si una declaración jurada presenta observaciones, estas aparecerán reflejadas en la consulta y podrán corregirse mediante los trámites habilitados por la DGI.

En todos los casos, los contribuyentes recibirán una notificación por SMS al celular registrado cuando la devolución quede disponible para el cobro o si existen observaciones pendientes.

La campaña de IRPF 2026 corresponde a los ingresos generados durante el año 2025.

Quiénes pueden recibir una devolución automática

La DGI señaló que las devoluciones automáticas surgen del ajuste anual que realizan los empleadores sobre el IRPF retenido durante el año. En esos casos, si hubo pagos en exceso, el dinero es reintegrado sin necesidad de realizar trámites adicionales. Para consultar si corresponde devolución, está disponible este enlace de la DGI.

Este mecanismo aplica únicamente para personas que durante 2025 tuvieron ingresos provenientes de un solo empleador y que además se encontraban trabajando en diciembre. No corresponde para quienes hayan optado por la reducción de retenciones por núcleo familiar.

Cuándo hay que presentar declaración jurada

Las devoluciones también pueden generarse luego de presentar declaración jurada ante la DGI. El plazo para realizar ese trámite irá desde el 29 de junio hasta el 31 de agosto de 2026.

Según el organismo, quienes soliciten créditos por arrendamientos o deducciones vinculadas a cuotas de préstamos hipotecarios deberán necesariamente presentar declaración jurada para acceder a la devolución.