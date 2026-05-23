Devolución de IRPF: la DGI alertó por estafas que llegan por correo electrónico anunciando devolución a cobrar

La Dirección General Impositiva (DGI) advirtió a la población por correos electrónicos que llegan a los usuarios anunciándoles que tienen un saldo disponible para cobrar por concepto de devolución de IRPF, aunque esto no es cierto y el único objetivo es obtener datos bancarios.
El organismo emitió un comunicado en las últimas horas en el que señala que las devoluciones de IRPF del ejercicio 2025 a cobrar en 2026 todavía no están disponibles y "se prevé que comiencen a efectuarse a partir del mes de junio".
Además, DGI exhortó a los usuarios a verificar el dominio del cual provienen los correos electrónicos que llegan a su casilla: el remitente debe coincidir exactamente con la "entidad a la que dicen representar".
"En caso de recibir una comunicación de este tipo, no se debe brindar información personal ni realizar pagos, y corresponde efectuar la denuncia policial correspondiente", recomendaron desde la DGI.
Por otra parte, la institución recordó que existen formas para verificar online si las personas tienen saldo a cobrar, algo que se puede hacer mediante la página web de DGI, en el apartado de "Servicios en línea".
Cómo verificar si existe devolución de IRPF a cobrar
Para consultar el crédito o presentar la declaración jurada, los contribuyentes deben contar con un método de autenticación válido. Las opciones habilitadas son:
- Cédula de identidad electrónica con chip activo y PIN
- Identidad digital (gestionada en Abitab, RedPagos, Antel o Correo Uruguayo)
- Usuario de DGI con contraseña
Paso a paso para consultar la devolución de IRPF
La DGI habilitó su plataforma online para verificar si hay dinero a cobrar. El proceso es el siguiente:
- Ingresar al portal oficial de la DGI
- Acceder a la sección “Servicios en línea”
- Seleccionar la opción “Estado de devoluciones”
- Identificarse con cédula electrónica o identidad digital
- Elegir el ejercicio fiscal 2025
- Consultar el monto disponible, el estado del trámite y la fecha estimada de pago
- Verificar que la cuenta bancaria registrada esté a nombre del titular
Fechas clave de la campaña 2026
- IASS: la asistencia ya está disponible desde el 9 de abril de 2026
- IRPF: la asistencia comenzará el 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026
- Devoluciones automáticas: desde mediados de junio