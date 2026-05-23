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Devolución de IRPF: la DGI alertó por estafas que llegan por correo electrónico anunciando devolución a cobrar

Las devoluciones de IRPF se ejecutarán a partir del mes de junio, advirtió la DGI y exhortó a la población a no entregar información personal o realizar pagos en casos sospechosos de estafa

23 de mayo de 2026 13:08 hs
Fachada de DGI. Archivo

Fachada de DGI. Archivo

La Dirección General Impositiva (DGI) advirtió a la población por correos electrónicos que llegan a los usuarios anunciándoles que tienen un saldo disponible para cobrar por concepto de devolución de IRPF, aunque esto no es cierto y el único objetivo es obtener datos bancarios.

El organismo emitió un comunicado en las últimas horas en el que señala que las devoluciones de IRPF del ejercicio 2025 a cobrar en 2026 todavía no están disponibles y "se prevé que comiencen a efectuarse a partir del mes de junio".

Además, DGI exhortó a los usuarios a verificar el dominio del cual provienen los correos electrónicos que llegan a su casilla: el remitente debe coincidir exactamente con la "entidad a la que dicen representar".

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"En caso de recibir una comunicación de este tipo, no se debe brindar información personal ni realizar pagos, y corresponde efectuar la denuncia policial correspondiente", recomendaron desde la DGI.

Por otra parte, la institución recordó que existen formas para verificar online si las personas tienen saldo a cobrar, algo que se puede hacer mediante la página web de DGI, en el apartado de "Servicios en línea".

Cómo verificar si existe devolución de IRPF a cobrar

Para consultar el crédito o presentar la declaración jurada, los contribuyentes deben contar con un método de autenticación válido. Las opciones habilitadas son:

  • Cédula de identidad electrónica con chip activo y PIN
  • Identidad digital (gestionada en Abitab, RedPagos, Antel o Correo Uruguayo)
  • Usuario de DGI con contraseña

Paso a paso para consultar la devolución de IRPF

La DGI habilitó su plataforma online para verificar si hay dinero a cobrar. El proceso es el siguiente:

  • Ingresar al portal oficial de la DGI
  • Acceder a la sección “Servicios en línea”
  • Seleccionar la opción “Estado de devoluciones”
  • Identificarse con cédula electrónica o identidad digital
  • Elegir el ejercicio fiscal 2025
  • Consultar el monto disponible, el estado del trámite y la fecha estimada de pago
  • Verificar que la cuenta bancaria registrada esté a nombre del titular

Fechas clave de la campaña 2026

  • IASS: la asistencia ya está disponible desde el 9 de abril de 2026
  • IRPF: la asistencia comenzará el 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026
  • Devoluciones automáticas: desde mediados de junio

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