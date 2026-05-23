Devolución de IRPF: la DGI alertó por estafas que llegan por correo electrónico anunciando devolución a cobrar

La Dirección General Impositiva (DGI) advirtió a la población por correos electrónicos que llegan a los usuarios anunciándoles que tienen un saldo disponible para cobrar por concepto de devolución de IRPF , aunque esto no es cierto y el único objetivo es obtener datos bancarios.

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El organismo emitió un comunicado en las últimas horas en el que señala que las devoluciones de IRPF del ejercicio 2025 a cobrar en 2026 todavía no están disponibles y "se prevé que comiencen a efectuarse a partir del mes de junio ".

Además, DGI exhortó a los usuarios a verificar el dominio del cual provienen los correos electrónicos que llegan a su casilla: el remitente debe coincidir exactamente con la "entidad a la que dicen representar".

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"En caso de recibir una comunicación de este tipo, no se debe brindar información personal ni realizar pagos, y corresponde efectuar la denuncia policial correspondiente ", recomendaron desde la DGI.

Por otra parte, la institución recordó que existen formas para verificar online si las personas tienen saldo a cobrar, algo que se puede hacer mediante la página web de DGI, en el apartado de "Servicios en línea".

Cómo verificar si existe devolución de IRPF a cobrar

Para consultar el crédito o presentar la declaración jurada, los contribuyentes deben contar con un método de autenticación válido. Las opciones habilitadas son:

Cédula de identidad electrónica con chip activo y PIN

Identidad digital (gestionada en Abitab, RedPagos, Antel o Correo Uruguayo)

Usuario de DGI con contraseña

Paso a paso para consultar la devolución de IRPF

La DGI habilitó su plataforma online para verificar si hay dinero a cobrar. El proceso es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de la DGI

Acceder a la sección “Servicios en línea”

Seleccionar la opción “Estado de devoluciones”

Identificarse con cédula electrónica o identidad digital

Elegir el ejercicio fiscal 2025

Consultar el monto disponible, el estado del trámite y la fecha estimada de pago

Verificar que la cuenta bancaria registrada esté a nombre del titular

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