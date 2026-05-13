Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  12°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / IMPUESTO

IRPF 2026: el trámite necesario que deben realizar los contribuyentes para consultar sobre devolución de DGI

La DGI informó, además, cuándo vencerá el plazo para presentar la declaración jurada del IRPF

13 de mayo de 2026 11:08 hs
DGI habilitará líneas para realizar declaraciones juradas de IRPF e IASS

DGI habilitará líneas para realizar declaraciones juradas de IRPF e IASS

La Dirección General Impositiva (DGI) confirmó algunas de las principales fechas de la campaña de IRPF 2026 y recordó cuál es el trámite que los contribuyentes deben realizar para consultar si tienen una devolución para cobrar o efectuar gestiones vinculadas al impuesto.

La campaña correspondiente al ejercicio 2025 se desarrollará entre junio y agosto de este año e incluirá instancias de asistencia personalizada para quienes deban presentar declaración jurada.

Cuándo comienza la asistencia personalizada de DGI

Según informó la DGI, la asistencia presencial y telefónica para contribuyentes comenzará el próximo 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026.

Más noticias

Devolución IRPF 2026: los requisitos que establece DGI y el paso a paso para cobrarlo

Oposición interpelará a Gabriel Oddone por cambios en las AFAP y "situación compleja" de la economía

Ese mismo 31 de agosto vencerá además el plazo para presentar la declaración jurada del IRPF.

El organismo recordó que algunos contribuyentes deberán pagar saldo por el impuesto, mientras que otros podrán acceder a devoluciones, ya sea mediante declaración jurada o de forma automática, dependiendo de cada caso.

Las fechas de pago del IRPF 2026

La DGI también informó que el saldo correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025 podrá abonarse en cinco cuotas iguales.

Las fechas previstas para cada vencimiento son las siguientes:

  • 31 de agosto

  • 30 de setiembre

  • 30 de octubre

  • 30 de noviembre

  • 30 de diciembre

Los pagos podrán realizarse a través de internet o mediante redes de cobranza habilitadas.

El trámite clave para consultar devoluciones

El organismo tributario insistió además en la importancia de contar con identidad digital para realizar consultas y trámites vinculados a la campaña de IRPF e IASS.

La herramienta será necesaria para acceder a servicios en línea de la DGI, consultar devoluciones, presentar declaraciones juradas y efectuar otros trámites ante organismos estatales.

Actualmente, quienes ingresan con cédula de identidad pueden acceder mediante cuatro modalidades de identidad digital:

  • Usuario Gub.uy

  • Identidad Digital Abitab

  • TuID Antel

  • Cédula de identidad electrónica

En los tres primeros casos se requiere una validación presencial de identidad en locales habilitados. En tanto, quienes cuenten con cédula electrónica deberán utilizar un lector de tarjetas e ingresar el PIN asociado al documento.

La identidad digital también permite realizar trámites ante otros organismos públicos, como el Banco de Previsión Social (BPS).

Las más leídas

Demanda millonaria a Uruguay por Ruta 1: quedó integrado tribunal arbitral en el Ciadi

Ciberdelincuentes filtran accesos a servidores de una empresa de Antel

El picudo rojo llegó a la palmera en homenaje a Juana de Ibarbouru en la Rambla: le quitarán las partes afectadas

Cardama inició un arbitraje internacional contra Uruguay tras la rescisión del contrato por la compra de dos OPV

Temas

IRPF DGI 2026

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos