IRPF 2026: el trámite necesario que deben realizar los contribuyentes para consultar sobre devolución de DGI

La Dirección General Impositiva (DGI) confirmó algunas de las principales fechas de la campaña de IRPF 2026 y recordó cuál es el trámite que los contribuyentes deben realizar para consultar si tienen una devolución para cobrar o efectuar gestiones vinculadas al impuesto.
La campaña correspondiente al ejercicio 2025 se desarrollará entre junio y agosto de este año e incluirá instancias de asistencia personalizada para quienes deban presentar declaración jurada.
Cuándo comienza la asistencia personalizada de DGI
Según informó la DGI, la asistencia presencial y telefónica para contribuyentes comenzará el próximo 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026.
Ese mismo 31 de agosto vencerá además el plazo para presentar la declaración jurada del IRPF.
El organismo recordó que algunos contribuyentes deberán pagar saldo por el impuesto, mientras que otros podrán acceder a devoluciones, ya sea mediante declaración jurada o de forma automática, dependiendo de cada caso.
Las fechas de pago del IRPF 2026
La DGI también informó que el saldo correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025 podrá abonarse en cinco cuotas iguales.
Las fechas previstas para cada vencimiento son las siguientes:
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31 de agosto
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30 de setiembre
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30 de octubre
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30 de noviembre
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30 de diciembre
Los pagos podrán realizarse a través de internet o mediante redes de cobranza habilitadas.
El trámite clave para consultar devoluciones
El organismo tributario insistió además en la importancia de contar con identidad digital para realizar consultas y trámites vinculados a la campaña de IRPF e IASS.
La herramienta será necesaria para acceder a servicios en línea de la DGI, consultar devoluciones, presentar declaraciones juradas y efectuar otros trámites ante organismos estatales.
Actualmente, quienes ingresan con cédula de identidad pueden acceder mediante cuatro modalidades de identidad digital:
En los tres primeros casos se requiere una validación presencial de identidad en locales habilitados. En tanto, quienes cuenten con cédula electrónica deberán utilizar un lector de tarjetas e ingresar el PIN asociado al documento.
La identidad digital también permite realizar trámites ante otros organismos públicos, como el Banco de Previsión Social (BPS).