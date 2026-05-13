Más de 1.700 personas confinadas en un crucero en Francia tras un brote gastrointestinal que afecta a casi 50 pasajeros

Más de 1.000 pasajeros permanecen retenidos en un crucero operado por Reino Unido en Francia después de que 49 personas se enfermaran a causa de una enfermedad gastrointestinal.

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Las autoridades sanitarias locales de Burdeos señalaron que tres pasajeros habían quedado aislados en sus camarotes del Ambition, mientras que otros pasajeros no podrán desembarcar en el puerto.

Agregaron que no había "ninguna razón" para vincular el brote con el brote de hantavirus registrado en otro crucero.

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Ambassador Cruise Line informó a la BBC que un hombre de 92 años había fallecido a bordo el domingo, pero no informó de ningún síntoma relacionado y el forense aún no ha determinado la causa de su muerte.

El operador de cruceros agregó que "estamos brindando todo nuestro apoyo a los amigos y familiares del fallecido y les expresamos nuestras más sinceras condolencias en este difícil momento".

Ambassador Cruise Line señaló en otro comunicado que, a las 10:00 GMT del miércoles, 48 pasajeros presentaban síntomas similares a los de una enfermedad gastrointestinal, así como un miembro de la tripulación.

Actualmente hay 1.187 huéspedes y 514 miembros de la tripulación a bordo del barco, según su operador.

El crucero zarpó de Belfast el 8 de mayo, antes de dirigirse a Liverpool al día siguiente.

En su declaración, Ambassador señaló que se había informado de un aumento en el número de casos después de que los viajeros embarcaran en Liverpool.

Afirmaba que "varios pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del Ambition han mostrado o están mostrando síntomas propios de una enfermedad gastrointestinal".

La enfermedad gastrointestinal es una afección frecuente que provoca diarrea y vómitos. Los casos en adultos suelen estar causados por un norovirus o una intoxicación alimentaria.

La línea de cruceros dijo que se habían implementado protocolos mejorados de saneamiento y prevención en todo el barco "de acuerdo con los procedimientos de salud pública establecidos tras los informes iniciales de enfermedad".

Entre las medidas introducidas desde que se notificó la enfermedad por primera vez, se incluyeron una mayor limpieza y desinfección en las zonas públicas, así como la orientación continua a los pasajeros sobre la higiene de las manos y la notificación de los síntomas al equipo médico de a bordo.

Como parte de una parada programada en Burdeos, en el suroeste de Francia, el operador señaló que había informado de la situación a las autoridades sanitarias francesas.

La agencia regional de salud de Nueva Aquitania dijo que se había enviado un equipo médico a bordo para evaluar la situación, y que actualmente se estaban tomando muestras al Hospital Universitario de Burdeos.

Agregó que los desembarques de pasajeros se habían suspendido "como medida cautelar debido a la capacidad de contagio de enfermedades de tipo gastroenteritis" mientras se realizaban las pruebas.

El operador de cruceros dijo que los resultados tardarían al menos seis horas en procesarse.

"La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y tripulación siguen siendo nuestra máxima prioridad, y estamos sinceramente agradecidos por la paciencia, la comprensión y la cooperación demostradas mientras se mantienen estas medidas de precaución", añadió.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC