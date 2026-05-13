Telefónicas y cableoperadores: un reclamo "amistoso" a Antel y atención en ciberdelitos y piratería

Las telefónicas y los principales cableoperadores coincidieron con Antel en la atención que se le debe prestar al avance del ciberdelito en el país. Pero también aprovecharon para trasladar algún reclamo a la empresa pública por la falta de competencia en el servicio de internet para hogares .

El evento Encuentro Ministerial -organizado por Certal- tuvo su cierre este lunes con un cóctel entre los principales referentes locales de compañías de cable y telefonía móvil y Antel . En un ambiente más distendido intercambiaron comentarios sobre la realidad de las telecomunicaciones en el país. Y uno de los ejes principales se enfocó en la ciberseguridad y la piratería.

El CEO de Tigo (ex Movistar), Fernando Montoya , indicó que la seguridad informática está siendo un problema importante en toda América Latina y mencionó un reciente estudio que contiene un dato preocupante: alrededor de un 75% de las personas han sido víctimas de un ciberdelito . “En Tigo no solamente queremos vender conectividad, queremos que sea con seguridad”, dijo. El empresario expuso que la idea es detectar amenazas a tiempo e hizo mención a un plan de educación digital para distintos estratos sociales que la compañía desarrolló en Colombia.

A su turno, la country manager de Directv Uruguay, Silvana Lettieri , resaltó la legislación vigente en el país para combatir la piratería y el papel que juega en ese sentido la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) .

ciberseguridad.webp

Recordó un operativo que se realizó el año pasado que logró desbaratar la actividad de Magis TV, un sitio ilegal que distribuía señales de televisión sin autorización y que tenía millones de usuarios. “Lo que hay detrás de bandas como esta es el crimen organizado a nivel global. Estamos luchando contra un pirata que no tiene condiciones precarias; son organizaciones internacionales con muchísima tecnología. Ese es el perfil del pirata con el que estamos lidiando”, señaló.

Guillermo Valente, gerente general de Flow Uruguay, también manejó una información importante para las empresas del sector: el 50% de las personas conectadas en Uruguay ingresan a contenidos ilegales, sobre todo a eventos deportivos en vivo. “Es un flagelo para la industria de televisión para abonados”, afirmó.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, dijo que cuanto más conectado está un país, más expuesto está a los ciberdelitos. “El único sistema informático 100% seguro es el que está apagado”, resumió sobre el tema.

La quinta participante fue Verónica Rudolph, gerente general de Claro, que se mantuvo en la misma línea de los expositores anteriores y comentó que la empresa apunta en dos direcciones. Por un lado, tiene productos disponibles para prevenir ataques y por otro, a nivel interno, una gerencia para detectar vulnerabilidades dentro de la compañía.

El reclamo por la competencia

Pese al ámbito cordial, los privados mostraron su disconformidad por la falta de competencia en el segmento de internet para hogares.

Rudolph manejó que Claro trabaja sobre tres ejes: atención al cliente, infraestructura y productos. Recordó que la compañía tiene fibra óptica distribuida en todo el territorio. “Lo que queremos, y es el pedido que le hemos hecho al gobierno, es optimizar esa inversión y tratar de sacarle un poco más de jugo a esa infraestructura que tenemos montada y tratar de llegar con servicios al hogar”, explicó.

La representante de la telefónica expuso que la intención es que la conectividad no sea solamente a través de Antel, sino que puedan participar el resto de los operadores.

Claro, al igual de Directv y en su momento Movistar (ahora Tigo) presentaron solicitudes para obtener licencias para prestar servicios de banda ancha fija. Para eso se precisa una licencia Clase B.

Sobre ese punto, Valente comentó que Flow recibió adjudicaciones para departamentos del interior como Salto, Paysandú, Rivera, Artigas y Tacuarembó. “Queremos tener esa licencia para Montevideo y Canelones. Espero que en algún momento se nos puedan dar para generar una linda competencia. Con el respeto que siempre tuvimos”, apuntó.

1631835330038.webp Televisión por cable Pexels

Lettieri indicó que la gran inversión de Directv para este año es el Mundial, pero también resaltó la apuesta que se realizó con el fútbol uruguayo. En otro pasaje mencionó la inversión efectuada en conectividad y también deslizó el deseo de la compañía de brindar internet en los hogares. “Nos encantaría poder entrar en esa competencia en Uruguay y estamos haciendo todos los esfuerzos. Mientras seguimos en esas discusiones, con trámites entretenidos, estamos involucrados con el lanzamiento de internet satelital”, dijo.

Los comentarios de los representantes privados siempre terminaban con miradas cómplices al presidente de Antel que se limitaba a sonreír.

Por último, Montoya explicó que la inversión de Tigo se basó en telefonía móvil y no pensando en convertirse en un operador convergente, aunque respaldó la posición de los demás participantes. “Realmente es importante empezar a pensar en cómo generar esa competencia sana, no solamente en el negocio móvil sino también en el fijo”, comentó.

“La realidad de las licencias Clase B no es que no son entregadas porque hay obstáculos legales, económicos o técnicos; simplemente no han sido otorgadas”, expresó.