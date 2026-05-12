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Yamandú Orsi quedó afuera del top 10 en el ranking de presidentes mejor valorados de Latinoamérica

El mandatario uruguayo quedó fuera del top 10 de la medición de CB Consultora y un 31,4% de los encuestados dijo tener una imagen “muy mala” de su gestión

12 de mayo de 2026 13:19 hs
Yamandú Orsi en conferencia de prensa para anunciar medidas para mejorar la competitividad el martes 17 de marzo de 2026 en Torre Ejecutiva

Yamandú Orsi en conferencia de prensa para anunciar medidas para mejorar la competitividad el martes 17 de marzo de 2026 en Torre Ejecutiva

Foto: Gastón Britos/FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, volvió a descender en el ranking de mandatarios mejor valorados de Latinoamérica elaborado por la consultora argentina CB Opinión Pública y quedó fuera de los primeros diez lugares.

Según la medición correspondiente a mayo de 2026, Orsi se ubicó en el puesto 11 entre 18 presidentes de la región, con un 40,3% de imagen positiva, un lugar por debajo respecto a abril.

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En el desglose de la encuesta, la consultora señaló que un 14,7% de los encuestados en Uruguay tiene una imagen “muy buena” del mandatario y un 25,6% una imagen “buena”.

En contrapartida, un 31,4% respondió que tiene una imagen “muy mala” del presidente, mientras que un 24,4% dijo tener una imagen “mala”. Un 3,9% no respondió o indicó no saber.

La caída de Orsi en el ranking

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Orsi llegó a liderar durante varios meses de 2025 el ranking regional de imagen positiva elaborado por CB Consultora.

Sin embargo, a lo largo de 2026 el mandatario fue perdiendo posiciones hasta ubicarse en el grupo de presidentes con valoración considerada “regular” por la consultora.

La encuesta fue realizada en Uruguay entre el 5 y el 9 de mayo sobre una muestra de 2.027 casos y tiene un margen de error de +/- 2,2%.

Los presidentes mejor y peor valorados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el ranking de mayo con un 67,8% de aprobación.

En segundo lugar apareció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 67,5%, mientras que el tercer puesto fue para Luis Abinader, mandatario de República Dominicana, con 60,2% de imagen positiva.

En el otro extremo del listado, el presidente con peor valoración fue José María Balcázar, de Perú, con 20,5% de aprobación.

Le siguieron Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 24,1%, y el presidente argentino Javier Milei, con 34,8% de imagen positiva.

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