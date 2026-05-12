Yamandú Orsi quedó afuera del top 10 en el ranking de presidentes mejor valorados de Latinoamérica

El presidente de la República, Yamandú Orsi , volvió a descender en el ranking de mandatarios mejor valorados de Latinoamérica elaborado por la consultora argentina CB Opinión Pública y quedó fuera de los primeros diez lugares.

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Según la medición correspondiente a mayo de 2026, Orsi se ubicó en el puesto 11 entre 18 presidentes de la región , con un 40,3% de imagen positiva , un lugar por debajo respecto a abril.

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En el desglose de la encuesta, la consultora señaló que un 14,7% de los encuestados en Uruguay tiene una imagen “muy buena” del mandatario y un 25,6% una imagen “buena”.

En contrapartida, un 31,4% respondió que tiene una imagen “muy mala” del presidente, mientras que un 24,4% dijo tener una imagen “mala”. Un 3,9% no respondió o indicó no saber.

La caída de Orsi en el ranking

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Orsi llegó a liderar durante varios meses de 2025 el ranking regional de imagen positiva elaborado por CB Consultora.

Sin embargo, a lo largo de 2026 el mandatario fue perdiendo posiciones hasta ubicarse en el grupo de presidentes con valoración considerada “regular” por la consultora.

La encuesta fue realizada en Uruguay entre el 5 y el 9 de mayo sobre una muestra de 2.027 casos y tiene un margen de error de +/- 2,2%.

Los presidentes mejor y peor valorados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el ranking de mayo con un 67,8% de aprobación.

En segundo lugar apareció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 67,5%, mientras que el tercer puesto fue para Luis Abinader, mandatario de República Dominicana, con 60,2% de imagen positiva.

En el otro extremo del listado, el presidente con peor valoración fue José María Balcázar, de Perú, con 20,5% de aprobación.

Le siguieron Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 24,1%, y el presidente argentino Javier Milei, con 34,8% de imagen positiva.