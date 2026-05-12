VIDEO | Argentina detectó un buque cargado con cocaína que había salido desde Montevideo

El Ministerio de Seguridad de Argentina anunció el lunes la detección de un buque de bandera italiana que había zarpado desde Montevideo con un cargamento de 16 kilos de cocaína .

La incautación de la nave, efectuada en el puerto de la localidad bonaerense de Zárate , permitió interrumpir el transporte de la sustancia, valuada en unos 340 millones de pesos argentinos, casi 10 millones de pesos uruguayos ($9.733.665).

LA F1 DE LA COCAÍNA Un buque italiano llegó a Zárate desde Montevideo con 16 kilos de cocaína en ladrillos con sello “F1”. PNA y ARCA le pusieron fin a la carrera narco. Incautaron la carga y dieron un golpe al narcotráfico internacional de más de $340 millones. Contra las… pic.twitter.com/Rc0q1RbX55

“LA F1 DE LA COCAÍNA: un buque italiano llegó a Zárate desde Montevideo con 16 kilos de cocaína en ladrillos con sello ‘F1’. PNA y ARCA le pusieron fin a la carrera narco. Incautaron la carga y dieron un golpe al narcotráfico internacional de más de $340 millones”, repasó la ministra de Seguridad local, Alejandra Monteoliva , en redes sociales.

¿Qué se sabe del buque con cocaína que partió desde Montevideo?

image

El operativo se originó una vez que el buque amarró en el puerto de Zárate, donde se desplegó un control encabezado por especialistas de la dependencia local y distintas áreas de la Autoridad Marítima nacional, acompañados por personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Durante una entrevista, el capitán de la nave manifestó que, tras zarpar del puerto de Montevideo, tomó conocimiento de que un tripulante había encontrado una bolsa con “ladrillos” de una sustancia sospechosa en un sector destinado a la carga de vehículos tipo motorhome.

En ese sentido, presentó un escrito para denunciar la situación, luego de poner a resguardo el hallazgo dentro de su camarote junto con material fotográfico y registros fílmicos.

image

Durante la inspección, se comprobó que se trataba de una bolsa de arpillera blanca que contenía 14 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 16 kilogramos y un valor estimado superior a los 9.7 millones de pesos uruguayos.

La sustancia tenía la inscripción “Fórmula 1 - F1” tanto en el envoltorio externo como en el relieve de los ladrillos. En la requisa, además, se hallaron otras cinco bolsas de características similares en otro sector de carga.

"El hecho fue puesto en conocimiento del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N° 3, que ordenó el secuestro de la droga, la recolección de pruebas periciales, la toma de declaraciones testimoniales y la extracción de registros fílmicos de cámaras de seguridad. No se adoptaron medidas restrictivas contra la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades", detalló la cartera nacional.