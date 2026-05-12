"El Niño Godzilla": meteorólogo advierte por la llegada de un fenómeno comparable a años en los que "hubo muchas inundaciones y eventos severos"

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada de "El Niño Godzilla" a la región con importantes lluvias y tormentas durante la primavera y el comienzo del verano .

Según dijo el experto en diálogo con El Observador, esta terminología fue acuñada a nivel internacional tras que varias proyecciones meteorológicas expusieran la llegada del fenómeno climático conocido como El Niño en un estado "fuerte" .

Meteorólogo anunció que el ciclón "se fue" y bajó la intensidad del viento prevista para Uruguay, pero aclaró que "sigue el temporal"

Meteorólogo anunció la primera ola de frío polar del año en Uruguay: prevé máximas de entre 6°C y 8 °C

"Es más fuerte que los 'Niño' que hemos tenido en los últimos años. La situación es similar a lo ocurrido en los años 2015-2016, donde hubo muchas inundaciones y eventos severos muy importantes", explicó.

Este fenómeno climático afectará a Uruguay y toda la región al final del invierno, con las afectaciones más importantes durante "parte de la primavera y también el verano", agregó el experto.

"Un verano que ya se puede anticipar con condiciones de mucha lluvia, con eventos de tormentas fuertes y frecuentes", sostuvo.

Sobre la posible llegada de El Niño opinó también en diálogo con El Observador el meteorólogo José Serra, quien consideró precipitado hablar de intensidades, pero confirmó que el fenómeno impactará en la región.

"Espero al final del invierno la llegada del fenómeno de El Niño", dijo, y mencionó que esto significará un "aumento" sostenido en el régimen de precipitaciones en todo el Uruguay, así como en el resto de países de la región.

En conversación con El País, Mario Bidegain confirmó también la llegada de El Niño a la región tras el invierno, aunque expresó su "duda" sobre la intensidad.

"La duda sería en cuanto a la intensidad del fenómeno y cómo uno lo califica, si de Niño, Niño fuerte o Super Niño; todavía tengo mis dudas en cuanto a ese calificativo", dijo.

El pronóstico de Metsul sobre El Niño

Días atrás, el organismo meteorológico brasileño Metsul divulgó un informe donde avisaba sobre la posibilidad de que se forme un fenómeno de El Niño "excepcionalmente intenso" para fines de 2026, con anomalías en la temperatura del océano Pacífico que podrían ubicar al evento entre los más fuertes registrados en los últimos 150 años.

La última actualización del modelo climático del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) elevó las proyecciones de calentamiento en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial central-oriental. Las estimaciones actuales muestran anomalías cercanas a +3,2 °C para finales de 2026, por encima de los +2,8 °C previstos en abril.

De confirmarse esas proyecciones, el episodio podría superar en intensidad a los eventos de 1997-1998 y 2015-2016, considerados hasta ahora entre los "Super El Niño" más fuertes de la historia reciente.

El informe advierte que los mayores efectos del fenómeno se sentirían en la segunda mitad de 2026, especialmente entre setiembre y noviembre.

Qué es El Niño

El fenómeno de El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual y los vientos alisios del este pierden intensidad. La fase opuesta se denomina La Niña, caracterizada por temperaturas oceánicas más frías y vientos más intensos.

Estos episodios suelen repetirse cada tres a cinco años y tienen efectos sobre el clima global, pudiendo alterar los patrones de lluvias, temperaturas y tormentas en distintas regiones del planeta.