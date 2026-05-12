Marcelo Bielsa ya tiene un adelantado que empieza a entrenar con la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste de cara al Mundial 2026

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, elevó este lunes a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a la FIFA, la lista de los 55 jugadores reservados para el Mundial 2026, de los que saldrá la lista definitiva de 26. Mientras tanto, según informó una fuente a Referí, ya se encuentra en Montevideo el primer adelantado, que es Facundo Pellistri, quien comenzará a entrenar en el Complejo Uruguay Celeste.

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Esta última se debe dar a conocer, como fecha límite, el 30 de mayo.

En cambio y como es su característica, Bielsa no hizo pública la lista de 55 jugadores, como sí lo hicieron, simplemente a modo de ejemplo, Argentina, Brasil, y otros combinados.

Facundo Pellistri arribó en las últimas horas a Montevideo y no continuará jugando lo que resta de la temporada con su club, Panathinaikos de Grecia.

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Según pudo saber Referí, el futbolista no era muy tenido en cuenta por su entrenador, el español Rafael Benítez, por lo que llegó a un acuerdo para viajar antes a Uruguay.

En ese contexto, es el primero de los jugadores adelantados para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

20250610 Facundo Pellistri de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias Facundo Pellistri de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias FOTO: L. Carreño

Volverá a entrenar en el Complejo Uruguay Celeste esta semana, según explicó la fuente citada anteriormente.

Pellistri no tuvo una buena temporada con Panathinaikos, con el que jugó solo 18 de los 38 encuentros, en los cuales solo fue titular en 11 de ellos.

En este lapso en el club griego, sufrió cuatro lesiones y en la actualidad arrastra un desgarro, por lo que comenzará en el gimnasio del Complejo.