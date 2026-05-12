Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa ya tiene un adelantado que empieza a entrenar con la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste de cara al Mundial 2026

El entrenador del combinado nacional ya tiene a un futbolista que puede comenzar a entrenar

12 de mayo de 2026 14:23 hs
Marcelo Bielsa en el Complejo Uruguay Celeste con la selección de Uruguay

Marcelo Bielsa en el Complejo Uruguay Celeste con la selección de Uruguay

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, elevó este lunes a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a la FIFA, la lista de los 55 jugadores reservados para el Mundial 2026, de los que saldrá la lista definitiva de 26. Mientras tanto, según informó una fuente a Referí, ya se encuentra en Montevideo el primer adelantado, que es Facundo Pellistri, quien comenzará a entrenar en el Complejo Uruguay Celeste.

Esta última se debe dar a conocer, como fecha límite, el 30 de mayo.

En cambio y como es su característica, Bielsa no hizo pública la lista de 55 jugadores, como sí lo hicieron, simplemente a modo de ejemplo, Argentina, Brasil, y otros combinados.

La llegada de Facundo Pellistri a la selección uruguaya

Facundo Pellistri arribó en las últimas horas a Montevideo y no continuará jugando lo que resta de la temporada con su club, Panathinaikos de Grecia.

El regreso más esperado: dos gigantes de la Premier League se disputan el fichaje de Darwin Núñez

El uruguayo Thomas Silva perdió la malla rosa de líder del Giro de Italia, pero fue destacado como una de las "mejores historias" del año

Según pudo saber Referí, el futbolista no era muy tenido en cuenta por su entrenador, el español Rafael Benítez, por lo que llegó a un acuerdo para viajar antes a Uruguay.

En ese contexto, es el primero de los jugadores adelantados para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

20250610 Facundo Pellistri de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias
Facundo Pellistri de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias

Facundo Pellistri de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias

Volverá a entrenar en el Complejo Uruguay Celeste esta semana, según explicó la fuente citada anteriormente.

Pellistri no tuvo una buena temporada con Panathinaikos, con el que jugó solo 18 de los 38 encuentros, en los cuales solo fue titular en 11 de ellos.

En este lapso en el club griego, sufrió cuatro lesiones y en la actualidad arrastra un desgarro, por lo que comenzará en el gimnasio del Complejo.

Las más leídas

La eterna discusión del fútbol uruguayo tuvo un veredicto estadístico: ¿quién tiene más hinchas, Nacional o Peñarol?

Cerro Largo 2-3 Peñarol: el aurinegro cerró el Torneo Apertura con un trabajoso triunfo cortando una racha de ocho partidos sin ganar

Fixture completo del Torneo Intermedio 2026: no habrá clásico entre Nacional y Peñarol y el aurinegro va al grupo de Racing

El regreso más esperado: dos gigantes de la Premier League se disputan el fichaje de Darwin Núñez

Temas

selección uruguaya Marcelo Bielsa complejo celeste Uruguay Facundo Pellistri Mundial 2026

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos