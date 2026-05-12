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El pedido de Ronald Araujo a Lamine Yamal y varios compañeros antes del enfrentamiento entre la selección uruguaya y España en el Mundial 2026

El zaguero afirmó que el encuentro entre Uruguay y España en el Mundial 2026 "va a ser un lindo partido entre dos grandes selecciones"

12 de mayo de 2026 11:14 hs
Lamine Yamal y Ronald Araujo en la previa de un partido del Barcelona. (Archivo)

Lamine Yamal y Ronald Araujo en la previa de un partido del Barcelona. (Archivo)

Ronald Araujo y Lamine Yamal

Ronald Araujo y Lamine Yamal

Foto: EFE/Ismael Herrero

Uno de los rivales de Uruguay en la fase de grupos del torneo será España, con el que cerrará la fase el 26 de junio en Guadalajara, México.

El zaguero uruguayo cuenta con varios representantes de la selección española en su equipo, como Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo y la figura Lamine Yamal, que actualmente se está recuperando de una lesión que según el Barcelona le permitirá llegar con lo justo al Mundial.

En una entrevista con DSports realizada tras la consagración en LaLiga, a Araujo le consultaron si le pidió a Yamal que llegara para el "cuarto partido", luego del partido entre Uruguay y España, y el defensor respondió entre risas: "Le dije, en broma pero le dije".

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Además, aseguró que también conversó con sus otros compañeros de la selección española sobre el partido: "Todos los días jodo con los gurises, les digo que en el tercer partido se queden sentaditos en el banquito y ya está".

Ya fuera de las bromas, Araujo indicó que ya marcó para "cambiar la camiseta" con sus colegas tras el encuentro, afirmó que "va a ser un lindo partido entre dos grandes selecciones", y adelantó que la selección uruguaya tiene sus "armas" para enfrentarse a los españoles.

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