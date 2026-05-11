Mundial 2026: 10 claves a un mes del inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa envió este lunes a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a la FIFA, la lista de 55 futbolistas reservados para el Mundial 2026 , de la cual saldarán los 26 que finalmente viajarán.

El plazo establecido por FIFA para la lista vencía justamente este lunes 11 de mayo Luego el entrenador tendrá hasta el 30 de mayo para confirmar los 26 mundialistas .

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de México, uno de los tres países junto a Estados Unidos y Canadá, que serán sedes del mismo, por lo que queda exactamente un mes para el inicio, aunque Uruguay debutará ante Arabia Saudita el 15 de ese mes.

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Es el cambio más radical. Se pasa de los 64 partidos del Mundial Qatar 2022 a 104 encuentros. La logística será masiva, y el torneo se extenderá a 39 días de competencia (del 11 de junio al 19 de julio).

2) Tres países, una sola sede inaugural

Por primera vez, tres naciones coorganizan: Estados Unidos, México y Canadá. Pero el honor del primer partido recae en un histórico: el Estadio Azteca, que será el primero en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

3) El nuevo sistema de grupos (Adiós a los grupos de 3)

Aunque inicialmente se pensó en grupos de tres, finalmente la FIFA ratificó 12 grupos de 4 equipos cada uno. Esto asegura que todos jueguen al menos tres partidos y evita suspicacias en la última fecha.

4) La llegada de los dieciseisavos de final

Con el aumento de equipos, se suma una ronda de eliminación directa extra. Clasifican los dos mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros. Esto significa que un equipo deberá jugar 8 partidos para ser campeón, en lugar de los 7 habituales.

5) Sedes récord y distancias continentales

Se jugará en 16 ciudades. Mientras que en Qatar se podía ir de un estadio a otro en subte, aquí las distancias son brutales: desde Vancouver en el noroeste hasta Miami en el sudeste hay más de 4.400 km (unas 7 horas de vuelo).

6) El "cuartel general" de las finales: Dallas y Nueva Jersey

Aunque el Estadio Azteca abre el juego, el AT&T Stadium de Dallas será el estadio con más partidos (9 en total). Por su parte, la gran final ya tiene dueño: el MetLife Stadium (Nueva Jersey), con capacidad para más de 82.000 espectadores.

7) Rostros nuevos: los debutantes

Hasta el momento, selecciones como Uzbekistán, Cabo Verde, Jordania y Curazao, hicieron historia al asegurar su primera participación en una Copa del Mundo, aprovechando el cupo extendido.

8) La "Copa de los aviones" y el clima

A diferencia de ediciones anteriores, los planteles vivirán prácticamente en el aire. Además, el desafío climático será extremo: se pasará del calor húmedo de Monterrey o Miami al clima más fresco de Toronto o Seattle en cuestión de días.

9) Cambios reglamentarios

Ojo con las reglas: para este Mundial 2026, la IFAB ajustó protocolos sobre el tiempo de adición (buscando más tiempo efectivo de juego, como se vio en el Mundial Qatar 2022) y una mayor rigurosidad en las protestas de los capitanes hacia los árbitros.

10) ¿El último baile de las leyendas?

Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el tramo final de sus carreras, el mundo observa si este será el cierre definitivo de una era. Messi llega con 38 años y Cristiano con 41, rompiendo moldes de longevidad en la élite.