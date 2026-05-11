Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

La figura de España que se lesionó y que cuidarán especialmente para que llegue al Mundial 2026, donde será rival de la selección uruguaya

Según la prensa española podría estar de baja unas tres semanas, por lo que ya no jugará más partidos con su club por LaLiga

11 de mayo de 2026 10:59 hs
Lamine Yamal y Nico Williams ha sido la dupla estrella de La Roja en la Eurocopa.
Lamine Yamal y Nico Williams ha sido la dupla estrella de La Roja en la Eurocopa. Reuters

El extremo del Athletic Club Nico Williams se perderá lo que queda de temporada por una "lesión muscular moderada", informó este lunes el club vasco, pero a priori estará disponible para el Mundial 2026 con la selección de España, rival de Uruguay en la fase de grupos.

Nico Williams sufre "una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda", afirmó el Athletic Club en un comunicado.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c7284g8ennyo
Lamine Yamal y Nico Williams han sido las jóvenes estrellas de España.
Lamine Yamal y Nico Williams han sido las jóvenes estrellas de España.

El internacional español se fue al suelo el domingo en el minuto 36 del partido de Liga contra el Valencia tras notar unas molestias en el muslo izquierdo, teniendo que ser sustituido por su hermano Iñaki Williams.

Qué recomienda Estados Unidos a los hinchas que viajen con yerba mate al Mundial 2026

Se confirmó la lesión de "alto grado" de José María Giménez y es duda para el inicio del Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el parte médico de Atlético

El Athletic Club no precisa el tiempo de baja, limitándose a afirmar que queda pendiente de evolución, pero, según la prensa local, podría estar de baja unas tres semanas.

82f8885c12c2b581db8deac47340e0657a23cf8c.webp
Nico Williams ante Araujo
Nico Williams ante Araujo

El jugador queda así descartado para lo que queda de Liga, que finaliza el 24 de mayo, pero podría llegar para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que comienza el 11 de junio.

España empezará su periplo mundialista contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta.

El partido ante la selección uruguaya será el 26 de junio, en la última fecha del grupo, en Guadalajara.

Con base en AFP

Las más leídas

Nacional 4-0 Cerro: el tricolor cerró el Torneo Apertura con una goleada en la que se aprovechó de un rival muy débil, Maxi Gómez hizo tres

Barcelona 2-0 Real Madrid: con un final arrollador, los catalanes son bicampeones de LaLiga de España para alegría de Ronald Araujo; mirá los golazos del clásico

Murió Daniel "Coquito" Rodríguez, dos veces campeón de la Copa Libertadores con Peñarol y una Copa Intercontinental, y padre del Toro Rodríguez

La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la goleada de Nacional a Cerro: el tricolor terminó séptimo

Temas

España Mundial 2026

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos