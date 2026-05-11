La figura de España que se lesionó y que cuidarán especialmente para que llegue al Mundial 2026, donde será rival de la selección uruguaya

El extremo del Athletic Club Nico Williams se perderá lo que queda de temporada por una "lesión muscular moderada", informó este lunes el club vasco, pero a priori estará disponible para el Mundial 2026 con la selección de España , rival de Uruguay en la fase de grupos.

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Nico Williams sufre "una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda" , afirmó el Athletic Club en un comunicado.

Lamine Yamal y Nico Williams han sido las jóvenes estrellas de España.

El internacional español se fue al suelo el domingo en el minuto 36 del partido de Liga contra el Valencia tras notar unas molestias en el muslo izquierdo, teniendo que ser sustituido por su hermano Iñaki Williams.

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El Athletic Club no precisa el tiempo de baja, limitándose a afirmar que queda pendiente de evolución, pero, según la prensa local, podría estar de baja unas tres semanas.

82f8885c12c2b581db8deac47340e0657a23cf8c.webp Nico Williams ante Araujo EFE/Miguel Tona

El jugador queda así descartado para lo que queda de Liga, que finaliza el 24 de mayo, pero podría llegar para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que comienza el 11 de junio.

España empezará su periplo mundialista contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta.

El partido ante la selección uruguaya será el 26 de junio, en la última fecha del grupo, en Guadalajara.

Con base en AFP