Varios referentes de la barra brava de Nacional visitaron a todo el plantel en la Ciudad Deportiva Los Céspedes para pedir explicaciones por los últimos malos resultados

Sebastián Eguren, el manager deportivo de Nacional , confirmó este domingo que este sábado en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes estuvieron varios referentes de la barra del club para hablar con el plantel por los malos resultados registrados en los últimos tiempos.

Los tricolores juegan este domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central ante Cerro para cerrar el Torneo Apertura.

Cabe recordar que el pasado miércoles, Nacional cayó goleado 3-0 en su visita a Deportes Tolima por la cuarta fecha de su grupo de la Copa Libertadores, y se complicó en el mismo, por más que tiene dos encuentros como local.

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La confirmación de Eguren

Sebastián Eguren estuvo este domingo en el programa Punto Penal de canal 10 y allí habló de la buena charla que tuvo con el presidente Ricardo Vairo, quien le dio todo su apoyo para que siguiera trabajando en el club, más allá de los últimos malos resultados.

Pero también confirmó que, luego de que él se fue de la Ciudad Deportiva Los Céspedes, hubo una reunión entre varios referentes de la barra brava del club con todo el plantel, justamente por los malos resultados registrados.

"Yo no estuve en la charla, pero entiendo que las cosas sucedieron por los carriles normales, no fueron en un tono agresivo", explicó Eguren.

Y agregó: "Fueron dos o tres referentes de la barra (según pudo saber Referí, fueron casi de una decena) para hablar con todo el plantel, por lo que tengo entendido, no solo con los referentes del equipo".

Consultado acerca de por qué se acepta esto y, por ejemplo, no puede ir un socio común y corriente a ver las prácticas o a hablar con los futbolistas, dijo: "Porque es otro tipo de relación. Yo tuve relación con barras durante 20 años, que son referentes. No importa si están de acuerdo o no ustedes, (los periodistas), pero existen referentes y parece bien que participen del club".