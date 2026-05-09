Playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol quedaron a un paso de las semifinales tras volver a vencer a Biguá y Urunday Universitario

Nacional y Peñarol están a un paso de clasificar a las semifinales de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , luego de vencer a Biguá y Urunday Universitario respectivamente y dejar sus series de cuartos de final 2-0 .

El tricolor superó 105-82 a Biguá de visitante, en un encuentro que dominó de principio a fin luego de un primer partido en el que había superado al Pato con lo justo , por 98-95 .

Tras un primer cuarto parejo en el que se llevó una mínima ventaja de 30-29 , el bolso sacó diferencias en el segundo corto con un parcial de 32-19 para irse al descanso arriba 62-48 . El tercer chico volvió a ser parejo, con un 18-17 a favor del bolso que le permitió mantener la amplia diferencia, que extendió en el último cuarto con un 25-17 .

James Feldeine fue la figura del encuentro, con un aporte de 30 puntos para Nacional. En el Pato de Villa Biarritz el máximo anotador fue Thiago Rodríguez con 20 tantos.

Comenzaron los Playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol vapuleó a Urunday Universitario y Nacional superó a Biguá en un partidazo

Aguada derrotó a Hebraica y Macabi, y Defensor Sporting venció notablemente tras alargue a Malvín por los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El tricolor se puso 2-0 en la serie, que se juega al mejor de cinco. Si gana el tercer encuentro, que se jugará el próximo lunes 11 de junio a las 19:15 en cancha de Nacional, pasará a las semifinales.

Peñarol volvió a superar con amplitud a Urunday

HH1NEiUXYAAs0z8 Santiago Vescovi fue la figura de Peñarol Foto: Peñarol Basketball (X)

Peñarol superó 106-89 a Urunday Universitario de visitante y también puso su serie 2-0, en una nueva demostración de superioridad carbonera, que ya había demostrado ante el estudioso en el primer encuentro que venció por 89-67.

El primer tiempo fue parejo: Peñarol se llevó el primer cuarto 23-18, pero Urunday peleó y ganó el segundo corto 30-29, para irse al descanso con una desventaja de cuatro puntos (42-38).

Sin embargo, en el tercer chico el carbonero metió un parcial de 34-24, que le permitió llegar al último cuarto con diferencia de 14, ventaja que amplió por otros nueve tantos tras terminar el encuentro con un 23-14 a su favor.

Santiago Vescovi fue el mejor de la cancha en el Prado, liderando a su equipo en puntos (22), rebotes (9) y asistencias (5). Randy Rickards, con 14 puntos y 11 rebotes, destacó en Urunday.

Si el aurinegro supera a Urunday el próximo lunes a las 22:15, en el Palacio Peñarol, sentenciará la serie y pasará a semifinales.

Continúan las otras dos series de los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Este sábado se jugarán los segundos partidos de las otras dos series de cuartos de final de los Playoffs de la LUB.

A las 19:15 Aguada se enfrentará a Hebraica Macabi, luego de que el Aguatero superara 78-73 al Macabeo en el primer partido disputado en Larre Borges.

A segunda hora, a las 21:45, Defensor Sporting recibirá en cancha de Welcome a Malvín, tras superar al Playero en el primer partido por un ajustado 92-90.

Así van los cuartos de final de la LUB

(1) Peñarol 2-0 Urunday Universitario (8)

(2) Nacional 2-0 Biguá (7)

(3) Hebraica Macabi 0-1 Aguada (6)

(4) Malvín 0-1 Defensor Sporting (5)