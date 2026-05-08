La bronca e insultos de los hinchas de Peñarol a sus jugadores a pesar de que les regalaron las camisetas al finalizar el partido con Platense; mirá el video

A pesar de que los jugadores les regalaron sus camisetas, los hinchas de Peñarol no perdonaron a los futbolistas y los insultaron con vehemencia tras finalizar el partido ante Platense este jueves en Buenos Aires, con empate 1-1 por la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Diego Aguirre llegaron a ocho partidos seguidos sin ganar y sus parciales que viajaron a Vicente López se hicieron sentir.

Colgados al tejido, los hinchas insultaron a los jugadores cuando estos se acercaron y les regalaron sus camisetas.

La bronca e insultos de los hinchas de Peñarol a sus jugadores

La bronca e insultos de los hinchas de Peñarol a sus jugadores

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"Ocho partidos sin ganar en Peñarol es una locura": la dura autocrítica de Maximiliano Olivera tras el empate ante Platense por Copa Libertadores:

Entre los insultos, hubo también reclamos. “Vengan a pedirle perdón a la gente”, se escuchó.

Maxi Olivera, capitán de Peñarol, hizo el gesto con sus manos de pedido de disculpas luego de arrojar su camiseta.

“¡Dale, perro!”, se escuchó también. “¡Son un desastre!”, gritaron. “¡Empiecen a meter huevo!”, fue otro de los pedidos, en medio de los fuertes insultos.

El argentino Franco Escobar también fue insultado, luego de su cruce con hinchas en el pasado partido del lunes en el Campeón del Siglo, lo que derivó en un encuentro con parciales en la llegada al hotel de la concentración en Buenos Aires.

Peñarol empató 1-1 ante Platense este jueves en partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores. En Vicente López, los aurinegros estaban obligados a ganar para mantener sus chances de avanzar a octavos de final. Sus posibilidades son cada vez más remotas.

El aurinegro necesita ahora ganar los seis puntos que le quedan, ambos en el Campeón del Siglo, y que Platense no gane ninguno.